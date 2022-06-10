Stefan Kuntz, Lüksemburg maçı öncesi konuştu: "Kalede kimin oynayacağını söyledik"

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A Milli Takım'da Teknik Direktör Stefan Kuntz ve futbolculardan Merih Demiral, Lüksemburg Stadyumu’nda basın toplantısında konuştu.

Lüksemburg'un gruptaki en güçlü rakip olduğunu belirten Stefan Kuntz, "3. galibiyeti arıyoruz. Lüksemburg gruptaki en güçlü rakip. Diğer maçlara göre daha zor olacağını bekleyebiliriz. Oyuncularımızı en iyi şekilde maça hazırlamaya çalıştık. Rıdvan'ın ağrıları var, yarınki maçta riske etmeyeceğiz. Takım ruhu, iyi performans gösterebilmenin temelidir. Oyuncularımızı buna göre seçiyoruz. Takım ruhunu iyi tutacak kararları iyi verebilmek önemli. Örneğin kalecilerimize, kampın 2 veya 3. gününde hangi maçta hangi kalecinin oynayacağını ifade ettik. Kimsenin aklında 'Ben bu maçta niye yokum?' sorusu oluşmuyor." dedi.

Alman teknik adam, "Lüksemburg'tan bir oyuncu alma şansınız olsa kim olurdu?" sorusuna "Tabii ki Lüksemburglu oyuncuları tanıyoruz ama bu kadar derinlemesine bir yorum yapmak istemiyorum." yanıtını verdi.

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Sahaya gol yemeden kazanmak için çıkacaklarını belirtirken Merih Demiral, "Tabii ki öncelikli hedefimiz gol yememek ve maçı kazanmak. Geçtiğimiz iki maçta gol yemedik ve skor ürettik. Bu bizim için çok güzel, yarın da öyle olacağını umuyorum. Bunlar bizim için önemli maçlar. Sezon sonu olmasına rağmen arkadaşlarımız çok istekli. Milli takım ayrıcalık ve bunun farkındayız. Bunun için performans göstermeye çalışıyoruz. Önümüzdeki iki maçta da gol yemeyeceğimizi ve en iyi şekilde sonuç alacağımızı düşünüyorum. İnşallah böyle geçer. Biz Atalanta da genellikle böyle oynuyoruz, stoperler biraz hücuma katkı veriyor. Bu maçlarda skor gerektiği için, duran toplarda ve oyun içerisinde ön planda oluyoruz. Gol yememek ve şahsi olarak gol atmak istiyorum. Atalanta da böyle oynadığım için alışkınım" dedi.