Stefan Kuntz, Litvanya maçı öncesi açıkladı: "İlk 11'de değişiklikler olacak"

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UEFA Uluslar C Ligi Grup 1 ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

Milli Takım'da Teknik Direktör Stefan Kuntz, salı günü oynanacak mücadele öncesinde Yunus Akgün'le birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Alışık olmadığımız bir zemin"

Alışık olmadıkları bir zeminde mücadele edeceklerini söyleyen Kuntz, "Bu saha koşulları tabii ki etkileyecek. Alışık olmadığımız bir zemin. Faroe Adaları maçından sonraki ilk antrenmanı Riva'da yaptık, tabii ki farklı olacak. Futbolcular etkilenecektir ama bu maçlar kafamızda kazanmamız gereken maçlar. Önemli olan karşılaşmaya ve skora dönük düşünmemiz" açıklamasını yaptı.

İlk 11'de değişiklik sinyali

Takımda rotasyona gidebileceğini mesajını veren Alman çalıştırıcı, "Oyuncuların yorgunluklarına göre ilk 11'de bazı değişiklikler olacaktır. Mücadeleden vazgeçmeyen bir takım sahada göreceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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"Mücadeleyi bırakmayacaklar"

Litvanya'nın mücadeleci bir takım olduğunu belirten Kuntz, "Litvanya Teknik Direktörü Valdas Ivanauskas'ı Almanya'dan tanıyorum, mücadeleden vazgeçmeyen bir takım sahada göreceğimizi düşünüyorum." dedi.

"Biz her zaman oyunculara fayda sağlamayı düşünüyoruz"

Stefan Kuntz, futbolcularına ettiği beslenme kitabıyla ilgili olarak "Biz her zaman oyunculara fayda sağlamayı düşünüyoruz. Yogadan bahsetmiştik. Bunlardan birisi de bu kitabı hediye etmemizdi. Kitabın yazarını da tanıyorum. Almanya'da çalıştı ve sonrasında kendisini Klopp Liverpool'a aldı. Futbolcuların doğru şekilde beslenmesi için, dünyanın en iyi takımlarından birinde çalışan birinin kitabının faydalı olacağını düşündük. Futbolcular, yüzde birini bile alsalar bizim için faydalı olur" diye konuştu.

Yunus Akgün: "Çocukluk hayalimdi"

Bu tarz maçların tehlikeli olduğuna dikkat çeken Yunus Akgün, “A Milli Takım forması giymek çocukluk hayalimdi, bunu başardığım için çok mutluyum. Bu fırsatı bana veren hocamıza ve ekibine teşekkür ediyorum. İlk maç heyecanlıydı ama sahada ağabeylerim her zaman bana yardımcı oluyor. İlk asistimi yaptım. Tabi bu inşallah son olmaz. Her zaman milli forma ile savaşmak istiyorum. İnşallah milli forma altında goller ve asistler yapmak nasip olur. Bizim için rakip fark etmiyor. Sahada kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Favori olarak görünsek de böyle maçlar tehlikeli maçlar. İlk maçta da böyle oldu, ancak ilk golü bulduğumuzda çok daha farklı bir maç oluyor. Her maça kazanmak için çıkıyoruz” dedi.



“Ay-yıldızlı forma altında herkes elinden geleni yapacaktır”

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A Milli Takım’da kanat oyuncularının forma rekabeti ile ilgili görüşlerini aktaran Akgün, “Sağ kanatta çocukluktan beri izlediğim Cengiz ağabey var. O çok formda, müthiş bir sezon geçiriyor. Sol kanatta yakın arkadaşım Kerem var. O da çok güzel bir sezon geçirdi. Burada oyuncu fark etmiyor, sahaya kim çıkarsa çıksın elinden geleni yapıyor. Çünkü bu Ay-yıldızlı forma herkes elinden geleni yapacaktır. Ben de şans geldiği takdirde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım” ifadelerini kullandı.