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Stefan Kuntz, depremzedeler için kasiyerlik yapacak

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#Deprem#Kuntz#Kahramanmaraş
Stefan Kuntz, depremzedeler için kasiyerlik yapacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 17:29

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yarın Almanya'da yaşadığı kasabada ülkenin en büyük süpermarket zincirinin şubesine giderek depremzedeler için kasiyerlik yapacak. 12.00-13.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinlikte elde edilen gelir AFAD'a bağışlanacak.

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Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları sürüyor.

Depremzedelere bir destek de A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan geldi. Kuntz, yarın Almanya'da yaşadığı kasabadaki bir süpermarket zincirinin şubesine gidecek.

12.00-13.00 saatleri arasında depremzedeler için kasiyerlik yapacak ve bu sürede tüm kasalar açık olacak. Söz konusu süreçte elde edilen gelir de depremzedeler için AFAD'a bağışlanacak.

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#Deprem#Kuntz#Kahramanmaraş

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