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Stefan Kuntz: Arda Güler'e Messi gibi davranılacak ama henüz bir Messi değil

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#Arda Güler#Stefan Kuntz#A Milli Takım
Stefan Kuntz: Arda Gülere Messi gibi davranılacak ama henüz bir Messi değil
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 12:40

Alman haber sitesi Bild’e açıklamalarda bulunan Stefan Kuntz, Arda Güler’in ilk kez kendi döneminde A milli takıma yükseldiğini aktardı.

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Genç orta saha için uyarılarda bulunan Alman teknik adam, "Yeni Messi gibi, bir futbol tanrısı gibi davranılacak. Ama henüz Messi değil" diye konuştu.

Arda’nın oyuncu özelliklerinden bahseden 60 yaşındaki teknik direktör, "Arda, yüksek seviyede antrenman yapmalı, oynamaya devam etmeli. Hala fiziksel olarak çalışması gerekiyor. Olağanüstü bir yeteneği var. İyi bir tekniği, güçlü pasları var. Tam olarak nereye koşacağını biliyor. Arda'nın kendi futbol anlayışı var" ifadelerini kullandı.

Son on yılda Türk futbolunda çabuk parlayan ancak daha sonra kariyeri düşüşe geçen birçok genç oyuncunun olduğunu hatırlatan Kuntz, Arda’nın futbolunu daha olgun oynamasını gerektiğine dikkati çekerek, "Tek başına yetenek yeterli değil. Arda harika bir kariyer için kendisine ‘Memnun değilim, dinlenmiyorum, asla doymuyorum’ demeli, kendini daha da geliştirmeli" şeklinde konuştu.

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#Arda Güler#Stefan Kuntz#A Milli Takım

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