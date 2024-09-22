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Steau Bükreş deplasmanında tribünlerde Mehmet Topal tezahüratları

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#Mehmet Topal#Bükreş#Petrolul
Steau Bükreş deplasmanında tribünlerde Mehmet Topal tezahüratları
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 13:58

Romanya ekibi Petrolul’un taraftarları Steau Bükreş deplasmanı sonrası Teknik Direktörleri Mehmet Topal’a tribünde sevgi gösterisinde bulundu.

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Romanya Ligi’nde dün 10’ncu hafta maçına çıkan Mehmet Topal’ın hocalığını yaptığı Petrolul, zorlu Steau Bükreş deplasmanından 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla beraber ligde 8 maçtır üst üste yenilgi yüzü yaşamayan Mehmet Topal, Petrolul taraftarı tarafından onurlandırıldı. Takımını en zor deplasmanda yalnız bırakmayan taraftarlar maçın son düdüğüyle beraber Mehmet Topal’ı tribünlere çağırarak destekte bulundu.

Steau Bükreş deplasmanında tribünlerde Mehmet Topal tezahüratları

Bu desteği karşılıksız bırakmayan Mehmet Topal, taraftara yumruk gösterisiyle üçlü çektirdi.

Romanya ekibi Petrolul Ploesti, Mehmet Topal önderliğinde ligde 15 puan ile 6’ıncı sırada bulunuyor.

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Steau Bükreş deplasmanında tribünlerde Mehmet Topal tezahüratları

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#Mehmet Topal#Bükreş#Petrolul

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