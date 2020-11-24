Steam’den 155.000 dolarlık envantere ban

Twitch yayıncısı Evelone, bir başka kullanıcının hesabını çaldığı sebebiyle Steam Community banı yedi. Artık envanteri ve oyun içi ürünlerine ulaşamayan oyuncu, yaklaşık olarak 155,000 dolarlık zararda.

Steam, Evelone’u platformdan banlamak yerine Steam Community’den banladı. Yani kullanıcı hala oyunlarına ulaşıp oynamaya devam edebiliyor ancak forumlar, arkadaşlar, topluluk pazarı ve bu durumda en kötüsü envantere ulaşmayı kısıtlıyor. Bu da özellikle CS:GO’nun kültür ve ekonomisini oluşturan ‘skin’lere para döken oyuncular için kötü.

Steam adminleri banı “Bu hesap, başka bir Steam hesabını çaldığı gerekçesiyle şikâyet edildi. Bu hesap Steam kuralları doğrultusunda askıya alındı. Ve bu işlem geri alınmayacak.”

Troll bir grup tarafından toplu şikâyet yapılmış olabileceği iddialar arasında. Rus dilinde yayın yapan en büyük yayıncılarda olan ve S1mple