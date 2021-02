Steam China, 53 oyunla hizmet vermeye başlıyor

Dünyanın en popüler video oyunu mağazası olan Steam, en sonunda dün Çin'de kendi istemcisiyle hizmet vermeye başladı. Steam, Çine’e özel “Steam China” ‘client’ıyla yani istemcisiyle hizmete girdi. Ancak uluslar arası Steam ile Steam China arasındaki fark çok büyük. Özellikle de oyun kütüphanesi için sunduğu oyun sayısı bakımından.

Steam China’da sadece Çin Hükümeti tarafından onaylanan oyunlar yer alıyor. Bu yüzden de pek çok oyun Steam mağazasında yer almıyor. Şu an da mağazada oyuncuların satın alabileceği sadece 53 oyun bulunuyor ancak dahası da ileride eklenecek. Valve’in en popüler oyunlarından olan CS:GO ve ota 2 ise halihazırda mağazada.

Binlerce oyunun yanı sıra Steam China’da chat, workshop, topluluk forumları gibi özellikler de yok. Her iki sürüm de büyük ölçüde farklılık gösterse de, Valve her iki bölgeyi tek bir hesaba bağladı. Oyun inceleme sistemi de birbirine bağlı, yani oyuncular her iki sürüm de aynı oyunu görebilir ve inceleyebilir. Ek olarak, uluslararası sürümde bir oyun satın alan herkes, oyunu Çin sürümünde de oynayabilecek. Aynı şey tersi için de geçerli.

Steam China'nın çıkmasıyla birlikte Çinli oyuncular nihayet yerel sunuculara ve özel oyunlara sahip olacak. Uluslararası sürüm hâlâ Çin'de mevcut olsa da, Valve'ın uslular arası sürümü erişilemez hale getirerek ülkede yalnızca Steam China’yı bırakması çok olası. Valve, Çin'deki uluslararası versiyonun fişini çekmeye karar verirse, Çinli oyuncular nedeniyle popülaritesi artan birçok oyuna ağır bir darbe indirebilir.