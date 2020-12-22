"Statsız" Fatih Karagümrük, 2020'nin iç saha lideri!

İstanbul ekibi, TFF 1. Lig ve Süper Lig'de bu yıl ev sahibi olduğu 17 karşılaşmada 10 galibiyet ve 7 beraberlik aldı.

Son yenilgisini 22 Aralık 2019'da TFF 1. Lig karşılaşmasında Ankara Keçiörengücü'ne karşı yaşayan kırmızı-siyahlılar, 2020 yılını iç sahada kaybetmeden bitirdi.



- Süper Lig'de iç saha lideri



36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de kendisiyle özdeşleşen Vefa Stadı'nı Süper Lig kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle kullanamayan Fatih Karagümrük, iç saha maçlarını farklı statlarda oynasa da puan almasını bildi.

Süper Lig'in ilk haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Yeni Malatyaspor'u ağırlayan İstanbul ekibi, rakibini 3-0 mağlup etti. Fatih Karagümrük, 3. hafta maçında yine aynı statta konuk ettiği son şampiyon Medipol Başakşehir'e 2-0 üstünlük sağladı.

Ligin 5. haftasında Kasımpaşa'yı, Ülker Stadı'nda ağırlayan Fatih Karagümrük, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Yedinci hafta karşılaşmasını Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynayan İstanbul ekibi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-1 yendi.

Dokuzuncu hafta maçında ise Demir Grup Sivasspor'u Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda ağırlayan Karagümrük, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Kırmızı-siyahlılar, 11. hafta maçında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. 13. hafta karşılaşmasında aynı statta konuk ettiği Galatasaray'ı da aynı skorla geçen Karagümrük, stadını kullanamamasına rağmen iç sahada puan almaya devam etti.

Süper Lig'de bu sezon iç sahada oynadığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlikle 17 puana ulaşan Karagümrük, 13. hafta itibarıyla iç saha maçlarında liderlik koltuğuna oturdu.

İstanbul ekibini, iç sahada oynadıkları altışar maçla 16 puan toplayan Aytemiz Alanyaspor ile 14'er puanı bulunan Atakaş Hatayspor ve Kasımpaşa takip etti.

Bu karşılaşmalarda 16 gol atan Fatih Karagümrük, ayrıca Süper Lig'de iç saha maçlarında en çok gol atan takım oldu.

- En son yenilgi 2019'da



Fatih Karagümrük, liglerdeki iç sahadaki son yenilgisini 22 Aralık 2019'da TFF 1. Lig karşılaşmasında Ankara Keçiörengücü'ne karşı yaşadı.

Rakibine 2-0 mağlup olan İstanbul ekibi, normal sezonda sonraki 9 maçta yenilgi yüzü görmezken, 5'inde galip geldi, 4'ünde ise berabere kaldı.

Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig play-off yarı finalinde Akhisarspor ile iç sahada yaptığı karşılaşmada ise 3-3 berabere kalmıştı.



- Deplasmanda yüzü gülmüyor



Süper Lig'de oynadığı iç saha maçlarında 5 galibiyet 2 beraberlikle 17 puan toplayan Fatih Karagümrük, aynı performansı deplasmanda gösteremedi.

İstanbul ekibi, rakip sahada çıktığı 6 maçta 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 3 puan alabildi.

Dış saha karşılaşmalarında Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü ile 2-2, Hes Kablo Kayserispor 0-0 ile berabere kalan kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe'ye 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 ve Atakaş Hatayspor'a 3-1 mağlup oldu.

Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü'nden sonra dış saha maçlarında en az puan toplayan ikinci takım konumunda.



- Gol yükünü orta sahalar çekti



Süper Lig'de 13 hafta sonunda 22 kez rakip ağları sarsan Fatih Karagümrük'te, bu gollerin 13'ü orta saha oyuncularından geldi.

Orta saha oyuncularından Erik Sabo 5, Alassane Ndao 4, Badou Ndiaye 2, Jimmy Durmaz ve Lucas Biglia birer golle takıma katkı sağladı.

Forvetlerden Artur Sobiech 3, Mevlüt Erdinç 2 gol atarken, defans oyuncuları Ervin Zukanovic ve Enzo Roco ikişer kez fileleri havalandırdı.

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