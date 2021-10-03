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Starfield’da, Skyrim’de olduğundan çok daha fazla seslendirmen yer alacak

#Starfield#Skyrim#Todd Howard
Starfield’da, Skyrim’de olduğundan çok daha fazla seslendirmen yer alacak

Starfield’ın oyunun direktörü Todd Howard, katıldığı Tokyo Game Show’da oyuna dair yeni detaylar paylaştı.

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Bethesda’nın yeni RPG oyunu Starfield’a ilişkin bildiğimiz detaylara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Bu sefer ise oyunun direktörü Todd Howard, katıldığı Tokyo Game Show’da oyunu merakla bekleyen hayranlara yeni bilgiler verdi. Her ne kadar verilen bilgieler büyük nitelikte olmasa da bu küçük detaylar da oyun hakkında daha çok fikir sahibi olmamızı sağlıyor.

Oyunun orijinal Japonca dilinde de çıkış yapacağını belirten Howard, bunun bu güne kadar yaptıkları en büyük çeviri ve lokalizasyon projesi olduğunu söyledi. Çevirilerle birlikte oyuna Japonca seslendirme de gelecek. Howard, oyunda 300 seslendirmenin yer alacağını ve 150,000’den fazla repliğin olacağını da açıkladı.

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Bethesda’nın 2011 yılında çıkan RPG oyunu Skyrim’le kıyaslandığı zaman bu çok büyük bir artış oluyor. Skyrim’de 70 seslendirmen yer alırken 60,00 replik bulunuyordu. Buna göre oyunun seslendirmen sayısı neredeyse dört kat artarken diyalog ve etkileşimler neredeyse 2 kat arttı.

Starfield’ın çıkış tarihi ertelenmediği takdirde şu an için 11 Kasım 2022.

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#Starfield#Skyrim#Todd Howard