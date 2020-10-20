Stardew Valley’e yeni bir özellik eklendi

Oyuna gelen yeni değişiklikler de kendinden bahsettiriyor. Oyunun en yeni özelliği ekranı ikiye bölebilmeniz olacak. Bu özellik arkadaşlarınızla yan yana oynuyormuşsunuz hissin yaratacak.

Oyunun yaratıcısı Eric “ConcernedApe” Barone, yeni güncellemeyle gelecek ekran bölme özelliğine değindi. Oyunun 1.5 sürümünde bu özellik arkadaşların birlikte oynama hissini tadabilmesini sağlayacak. Bu özellik hem bilgisayar hem de konsol platformlarına gelecek ancak 4 oyuncuyu sadece bilgisayar platformu destekleyecek.