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Haber Giriş: 20.10.2020 - 15:57 | Son Güncelleme:

Stardew Valley’e yeni bir özellik eklendi

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Stardew Valley’e yeni bir özellik eklendi
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Farmville ve The Sims gibi oyunların büyük kitlelere hitap eden popüler oyunlar olması, bu ikisinin karışımı bir oyunun çıkacak olması sonunu kaçınılmaz kılıyordu. Asıl ilham kaynağının Harvest Moon olduğu söylenen Stardew Valley, giderek daha fazla oyuncuya ulaşıyor ve ileride farklı platformdaki oyunculara da ulaşmayı hedefliyor.

Oyuna gelen yeni değişiklikler de kendinden bahsettiriyor. Oyunun en yeni özelliği ekranı ikiye bölebilmeniz olacak. Bu özellik arkadaşlarınızla yan yana oynuyormuşsunuz hissin yaratacak.

Oyunun yaratıcısı Eric “ConcernedApe” Barone, yeni güncellemeyle gelecek ekran bölme özelliğine değindi. Oyunun 1.5 sürümünde bu özellik arkadaşların birlikte oynama hissini tadabilmesini sağlayacak. Bu özellik hem bilgisayar hem de konsol platformlarına gelecek ancak 4 oyuncuyu sadece bilgisayar platformu destekleyecek.

Stardew Valley’e yeni bir özellik eklendi

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