StarCraft II’den sevenlerini üzen gelişme

Blizzard Entertainment, StarCraft II'de yeni içerik geliştirmeye son verdiğini duyurdu. Starcraft II severleri üzen haber Blizzard yönetici yapımcısı ve başkan yardımcısı Rob Bridenbecker tarafından ele alınan bir yazıyla duyuruldu. Bridenbecker tarafından yapılan açıklamanın en dikkat çeken kısmı “Bu, yalnızca StarCraft II ile ilgili olarak değil, bir bütün olarak StarCraft evreniyle ilgili olarak bir sonraki adım hakkında düşünmemizi sağladı.” oldu.

Oyun artık Commander ve War Chest gibi yeni ücretli içerikler içermeyecek olsa da Blizzard, ‘season roll’ ve gerekli oyun içi düzeltmelerle birlikte StarCraft II'nin espor sahnesini desteklemeye devam ediyor. StarCraft II, modern e-sporun bugüne olan yolculuğunda ön saflarında yer alan sektördeki en uzun soluklu liglerden biriydi.

