Star Wars Jedi: Fallen Order EA Play’e geliyor

Electronic Arts, Star Wars Jedi: Fallen Order'ın 10 Kasım'da EA Play'e geleceğini duyurdu. Aynı gün oyun abonelik hizmeti Xbox Game Pass Ultimate ve PC için Xbox Game Pass aboneleri de oyuna erişebilecek.

Star Wars Jedi: Fallen Order oyuncuları Jedi eğitimlerine, EA Play üyelikleri sayesinde 10 Kasım’da başlayabilecek.

EA Play üyeleri belirli oyunlarda özel mücadele seçenekleriyle özel ödüller kazanabilir, yalnızca üyelere özel içeriklerin kilidini açabilir ve yeni oyunları çıktığı gibi oynama şansına sahip olabilirler. 2019 yılında Respawn Entertainment tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan Star Wars Jedi: Fallen Order, çıkışından bir sene sonra EA Play’deki yerini alacak.

EA Motive stüdyosunun ise yakın zamanda yeni bir Star Wars projesine başlayacağını aktarmıştık. Firmanın internette oyun geliştiricileri için yayınladığı iş ilanının detayları kısmında yeni bir Star Wars oyunu projesinde yer alınacağı belirtiliyordu. Hiçbir söylenti ve sızıntı hakkında yorum yapmamayı tercih ederek ağzı sıkı bir tutum sergileyen EA’den ise bir açıklama gelmedi ve beklenmiyor.