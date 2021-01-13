Star Wars Battlefront II bedava

Epic Games 2021’de de her hafta bir bedava oyun verme geleneğine devam ediyor. Yılın ilk ayındaki oyun da kutlama niteliğinde büyük oldu. Epic Games’in bu hafta bedava verdiği oyun Star Wars Battlefront II oldu.

Oyunun 12’den fazla çok oyunculu modu ve dört ten oyunculu modu var. Bunun yanı sıra tüm Star Wars dönemlerinden karakter ve haritalar bulunuyor.

Oyunun bedava verilişi 14 Ocak’ta başlayacak ve bir hafta kalacak. Oyuncular 21 Ocak’a kadar oyunu kütüphanelerine ekleme şansına sahip olacak.

EA’in Star Wars oyununu ücretsiz edinmek isteyen oyuncuların bir Epic Games Store hesabına sahip olması gerekiyor. Hesaba giriş yaptıktan sonra oyun ücretsiz olarak alınabilir. Oyun bir kez alındıktan sonra süre sınırlaması olmaksızın kullanıcının olacak.