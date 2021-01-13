MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriStar Wars Battlefront II bedava
GerieSpor Star Wars Battlefront II bedava
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
eSpor
Haber Giriş: 13.01.2021 - 16:15 | Son Güncelleme:

Star Wars Battlefront II bedava

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Star Wars Battlefront II bedava
Abone Olgoogle-news

Epic Games bu hafta kullanıcılarına Star Wars Battlefront II’yi bedava veriyor.

Epic Games 2021’de de her hafta bir bedava oyun verme geleneğine devam ediyor. Yılın ilk ayındaki oyun da kutlama niteliğinde büyük oldu. Epic Games’in bu hafta bedava verdiği oyun Star Wars Battlefront II oldu.

Oyunun 12’den fazla çok oyunculu modu ve dört ten oyunculu modu var. Bunun yanı sıra tüm Star Wars dönemlerinden karakter ve haritalar bulunuyor.

Oyunun bedava verilişi 14 Ocak’ta başlayacak ve bir hafta kalacak. Oyuncular 21 Ocak’a kadar oyunu kütüphanelerine ekleme şansına sahip olacak.

EA’in Star Wars oyununu ücretsiz edinmek isteyen oyuncuların bir Epic Games Store hesabına sahip olması gerekiyor. Hesaba giriş yaptıktan sonra oyun ücretsiz olarak alınabilir. Oyun bir kez alındıktan sonra süre sınırlaması olmaksızın kullanıcının olacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle