Son dakika haberi | Stanislav Cherchesov'dan Milli Takım'a övgü! "Almanya bile yapamadı"

Türkiye'ye karşı 90 dakika boyunca etkili olmanın mümkün olamayacağını belirten Stanislav Cherchesov, "Maçı izleyenler memnun kalmıştır. Kazanmak için maça çıktık ancak sonuç da adaletsiz değil. İki takım da puanla ayrıldı. Bu seviyede, iyi oyuncuları olan bir Türkiye'ye karşı 90 dakika boyunca etkili olmak mümkün değil. Almanya bile bunu yapamadı. Bunu yapmak isterdim ancak Şenol Güneş devre arasında değişiklik yaptı ve ilk yarıdaki hızımızı sürdüremedik. Türkiye'nin önceki maçlara göre daha iyi olmasını bekliyorduk. Almanya ile oynadıkları maç da bunun sinyalini veriyordu. Gördük ki 1 ay önceki takıma benzemiyorlar. Türkiye iyi oyunculardan bir takım ve takım oyununu da geliştiriyorlar." ifadelerini kullandı.