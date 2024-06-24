Stanimir Stoilov'dan Ümit Akdağ ısrarı! Göztepe, Alanyaspor'la temasta...

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Şu ana kadar dış transferde Brezilyalı sol bek Djalma Silva’yla sözleşme imzalayan; sağ bek Nazım Sangare ve orta saha Isaac Solet’le ise prensipte anlaşıp; iç transferde ise İsmail, Kubilay, Doğan ve Dennis’le mukavele uzatan Göztepe'nin Ümit Akdağ için Alanyaspor’la bu hafta masaya oturacağı kaydedildi.

Stoilov’un defansta joker olarak kullandığı Ümit’in de kulüplerin anlaşmasını beklediği ve yeni sezonda da Göztepe’de oynamayı istediği kaydedildi.

Daha çok stoperde görev yapan, geçen sezon İsmail’in sakatlığı nedeniyle sol bekte de forma giyen Ümit Akdağ, 25 lig maçına çıktı.

Göztepe’de gösterdiği başarılı performans sonrası Romanya U21 Milli Takımı’na seçilen Ümit, 25 maçta 3 gol atarak hücuma da destek sağladı.