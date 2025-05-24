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Stanimir Stoilov'dan Galatasaray itirafı!

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#Göztepe#Stanimir Stoilov#Galatasaray
Stanimir Stoilovdan Galatasaray itirafı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 22:24

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Galatasaray'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'a sahasında 2-0 kaybeden Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov maçın ardından konuştu.

Galatasaray ile bireysel kalite farklarının çok olduğunu dile getiren Stoilov, "Öncelikle iki takım adına da iyi bir maçtı. Ama biz golleri yedik rakipse bu golleri kurtardı. Bireysel kalite farkından bahsedebiliriz. Ama hırs anlamında iyiydik. Bu skor bize bir realiteyi de gösteriyor. Gelecek sezonla ilgili daha güçlü hazırlık yapmalıyız. Sakatlıklar sezon içerisinde bizim ritmimizi bozdu, geriye attı. Galatasaray, fırsat buluyor ve golü buluyor. Bu, Galatasaray'ın kalitesini gösteriyor. Biz fırsatlardan yararlanamadık. Analizlerimizi yapacağız. Seneye en güçlü başlamak için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

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#Göztepe#Stanimir Stoilov#Galatasaray

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