Stanimir Stoilov'dan Fenerbahçe yorumu: 'Disiplinli ve organize!'

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Kadıköy'de 1-1 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, mücadelenin ardından konuştu.

Stoilov'un açıklamaları;

"MÜTHİŞ BİR TAKTİKSEL DİSİPLİN GÖSTERDİK"

"Fenerbahçe her zaman çok güçlü bir takım. Disiplinli ve organize olmanız lazım. Bulduğunuz fırsatları gole çevirmek için futbol şansının yanında olması lazım. Takım kurmakta bile zorlandık. 2 cezalı, 4 hastamız vardı. Takımda rekabet ortamı olunca, herkes her şeyini vermeye çalışıyor. Müthiş bir taktiksel disiplin sahaya yansıttık. Fırsatlar da bulduk, bu da değerli bir şeydi."

"BÜYÜK PROBLEM YAŞADIK"

"Her zaman 20 oyuncumu en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyorum. Hafta boyunca onları her türlü senaryoya hazırlamaya çalışıyorum. Sadece 11 oyuncu üzerinden çalışmıyorum. Sahaya yedek kulübesinden sokacağımız oyuncu sayısında bugün problem yaşadık. Her oyuncu taktiksel organizasyonlarımızı bildiği için sıkıntı yaşamadık."

"FUTBOLUN TADI BÖYLE ÇIKIYOR"

"Bugün aslında bizim adımıza zor bir mücadeledeydi, birkaç nedeni var. Çok eksiğimiz vardı. Yerine oynayan oyuncularımızın da taktiksel organizasyon anlamında son derece başarılı olmaları gerekiyordu. Neredeyse sıfır hata yapmamız gereken bir maçtı, fırsat bulunca da gol atmalıydık. Bu maçlarda gol atamazsanız puan alamazsınız. Fenerbahçe topa daha fazla sahip olan taraftı ama biz taktiksel organizasyonumuza sadık kaldık ve golü bulduk. Pozisyonlar da yakaladık. Bu önemliydi. Böyle zor bir maçta, güçlü ve iyi hocası olan takıma karşı 1 puan aldığımız için mutluyuz. Atmosfer de çok güzeldi. Futbolun tadı da böyle güzel atmosferlerde çıkıyor."