Stanimir Stoilov: "Son dakika golünü hak ettik..."

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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe, 90+5'te Romulo'nun attığı golle Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Maç sonunda konuşan sarı-kırmızılıların teknik patronu Stanimir Stoilov; "İki takım adına da zor bir maçtı. biz taraftarımızın önünde onları mutlu etmek için mücadele ettik. Son dakikada gelen golü hak ettik. Galibiyet golü de gelebilirdi ama zaman yetmedi. 2-0 bile olsa maçı çevirebileceğimizi gösterdik." dedi.

DEVRE ARASINDA NELER KONUŞULDU?

Kendisine devre arasında neler konuştukları sorulan Stoilov; ''Biz aslında maça iyi başladık. Hafta boyunca bütün antrenmanda rakip takımın oynayabileceği bütün formasyonlara karşı hazırlanıyoruz. Bizim için önemli olan penaltı sonrası konsantrasyonu kaybettik. Devre arasında bir gol atabilirsek maçı çevirebiliriz dedim. Rakip takımda da dünyanın en iyi oyuncuları var. Onların da rakibi şaşırtabilecek hamleleri yapması normal.'' ifadelerini kullandı.