×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Stanimir Stoilov: "Son dakika golünü hak ettik..."

Güncelleme Tarihi:

#Göztepe#Fenerbahçe#Stanimir Stoilov
Stanimir Stoilov: Son dakika golünü hak ettik...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 01:03

Göztepe ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu Stanimir Stoilov maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe, 90+5'te Romulo'nun attığı golle Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Maç sonunda konuşan sarı-kırmızılıların teknik patronu Stanimir Stoilov; "İki takım adına da zor bir maçtı. biz taraftarımızın önünde onları mutlu etmek için mücadele ettik. Son dakikada gelen golü hak ettik. Galibiyet golü de gelebilirdi ama zaman yetmedi. 2-0 bile olsa maçı çevirebileceğimizi gösterdik." dedi.

Gözden KaçmasınFenerbahçede Jose Mourinho, Göztepe maçı sonrası açıkladı Soyunma odasına gitme sebebi...Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Göztepe maçı sonrası açıkladı! Soyunma odasına gitme sebebi...Haberi görüntüle

DEVRE ARASINDA NELER KONUŞULDU?

Kendisine devre arasında neler konuştukları sorulan Stoilov; ''Biz aslında maça iyi başladık. Hafta boyunca bütün antrenmanda rakip takımın oynayabileceği bütün formasyonlara karşı hazırlanıyoruz. Bizim için önemli olan penaltı sonrası konsantrasyonu kaybettik. Devre arasında bir gol atabilirsek maçı çevirebiliriz dedim. Rakip takımda da dünyanın en iyi oyuncuları var. Onların da rakibi şaşırtabilecek hamleleri yapması normal.'' ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınGöztepe-Fenerbahçe maçında Ali Koça saldırı Yabancı madde isabet ettiGöztepe-Fenerbahçe maçında Ali Koç'a saldırı! Yabancı madde isabet ettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Göztepe#Fenerbahçe#Stanimir Stoilov

BAKMADAN GEÇME!