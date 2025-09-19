Stanimir Stoilov: 'Planımız işe yaradı'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Beşiktaş’ı 3-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, açıklamalarda bulundu. İlk olarak galibiyeti değerlendiren Stoilov, "Bizim adımıza kesinlikle çok değerli bir galibiyetti ve ben tüm Göztepe taraftarlarını ve tüm Göztepe ailesini bu galibiyetten ötürü tebrik ediyorum. Bugün aslında baktığınızda biraz akıllı oynadığımızı düşünüyorum maçta. İlk golü ardından ikinci golü hızlı bir şekilde bulduk ve bu bizim stratejimizde bazı değişikliklere gitmemize yol açtı. Bu dakikadan itibaren daha fazla orta alanı kapatarak, orada rakibe fırsat vermeyerek oynamaya başladık ve orada rakibin kaptıracağı toplarla kontratakları kovaladık. Burada hızlı santrforlarımızı kullanmak istedik ve bu plan işe yaradı. Beşiktaş gerçekten tehlikeli bir takım. Bir saniye bile orada konsantrasyonunuzu kaybederseniz hemen tehlike oluşturabiliyorlar. Hemen bu kalenizde golü görmenize neden olabiliyor. O yüzden bütün maç boyunca çok iyi organize olmaya ve alanları çok iyi kapatmaya çalıştık. Ama santrforlarımızın formlarını yükseltmesi gerekiyor. Çünkü bugün çok fazla gol kaçırdılar. Aslında maçı daha önce bu golleri değerlendirsek koparabilirdik. Bu noktada ilerlememiz gerekiyor" diye konuştu.

Haberin Devamı

"Oyuncularım teknik heyeti çok iyi dinliyor"

Genel olarak takım hakkında da konuşan Stoilov, "Ama genel anlamda baktığınızda Göztepe takımı kesinlikle çok disiplinli, sahada çok organize ve bütün oyuncuların taktiksel kurallarımızı takip ettiği bir şekilde oynuyor ve bu da bize başarıyı getiriyor diyebiliriz. Oyuncularımız, onlardan ne istiyorsak bunu çok iyi bir şekilde dinliyorlar. Ben tekrar bütün oyuncularımı ve tüm Göztepe ailesini, camiasını tebrik ediyorum bu galibiyetten. Evet, rakibimizin bizimle ilgili, bizim takımımızla ilgili pozitif şeyler söylemeleri güzel bir şey ama bence kesinlikle bizim potansiyelimiz bunun çok daha üzerinde ve bunu yapabiliriz. Özellikle topla çok daha iyi şeyler yapabiliriz. Aynı zamanda fiziksel olarak çok daha iyi olabileceğimize inanıyorum ve daha önce de belirttiğim gibi bazı pozisyonlarda özellikle rekabeti arttırmamız gerekiyor ve bazı oyuncularımızın formlarını arttırmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"Topa sahip olma oyunu oynamıyoruz"

Oyun tarzları hakkında konuşan Stoilov, "Biz topa sahip olma oyunu oynamıyoruz ve buna göre oyuncularımızı seçiyoruz. Bizim futbol tarzımız daha agresif, daha baskıya dayalı, dinamik bir oyun tarzı ve dediğim gibi bütün seçimlerimizi buna göre yapıyoruz ve bu futbol tarzının özellikle Türkiye'de birçok takıma karşı sıkıntı oluşturduğunu düşünüyorum. Rakiple ilgili sorduğunuz soruya gelince onların kendi hocaları var, kendi teknik ekipleri var. Onlar kendi analizlerini yapacaklardır. Ben bu tarz konularla ilgili konuşmayı sevmiyorum. Benim için önemli olan sadece kendi adımıza neleri geliştirebiliriz, neleri daha iyi yapabiliriz" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

"Kulübümüz iyi satışlar yaptı"

Kendisinin sadece bir teknik direktör olmadığını vurgulayan Göztepe'nin teknik direktörü, "Aynı zamanda bir iş hocasıyım. Ve bu yaz baktığınızda gerçekten kulübümüz iyi satışlar yaptı, iyi transferler yaptı ve bunun da tabii ileride de tekrarlaması gerekiyor. Bu bizim adımıza çok önemli ama şu anda benim için en önemli olan takımıma konsantre olmak ve takımımızla beraber elimizdeki oyuncularla en iyisini ortaya koymak, onların gelişimini sağlamak, her gün onların daha ileriye gitmesini sağlamak ve onların da aynı zamanda piyasa değerlerini arttırmak. İleride onlar da kulübümüze büyük katkılar yapacaklardır finansal anlamda. Ben bunun sadece bizim adımıza değil, tüm kulüpler adına çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ama biraz önce belirttiğim gibi benim için şu anda önemli olan sadece takımımıza odaklanmak ve en azından yeni yıla kadar en iyi işi ortaya koyabilmek" diyerek sözlerini noktaladı.

Haberin Devamı