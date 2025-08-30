Stanimir Stoilov: 'Maçı koparmamız gerekiyordu'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Konyaspor’la 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, açıklamalarda bulundu. Net fırsatları değerlendiremediklerini söyleyen Stoilov, "Bugün iki puan kaybeden taraf olduk. 5-6 tane çok net fırsat yakaladık ama maalesef bunları değerlendiremedik. Kalemize gelen ilk şut ise golle sonuçlandı. Oyun anlamında iyi şeyler ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Maçın başlangıcında ilk 5-10 dakika ile ilgili mutlu değilim. Orada istediğimiz gibi maça başlayamadık. Ama daha sonrasında istediğimiz tempomuzu yakalayıp sahaya istediğimiz dinamizmi ve organizasyonu yansıttığımızı düşünüyorum. Gol dışında rakibimize neredeyse hiç fırsat vermedik. Aslında sene başından beri yaşadığımız bir problemdi. Bundan daha önce de bahsetmiştim. Çok fazla fırsat yakalıyoruz ama onlardan istediğimiz gibi yararlanamıyoruz. Bu konuda kesinlikle daha iyi olmamız gerekiyor. Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Konya'da aslında akıllı bir oyun oynadı. İyi oynadığını düşünüyorum. Bizim ama kendimize kendi oyunumuza baktığımızda kesinlikle iki ikinci hatta üçüncü golü bulup maçı koparmamız gerekiyordu. Çalışmaya devam edeceğiz, gelişmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

"Emerson'un yarın imzalayacağını düşünüyorum"

Emersonn’un transfer olduğunu dile getiren Stoilov, "Bu tabii ki kulübümüzün adına finansal anlamda iyi bir şey. Emerson'un, Romulo'nun transferleri gerçekleşti. Emerson'un yarın imzalayacağını düşünüyorum.

Bu zaten gizli bir şey değil. Toulouse'a gidiyor. Ama şimdi benim için önemli olan biz bu bölgeye kimi transfer edeceğiz? Gerçekten takımın oyununu ve yüksek potansiyeline uyum sağlayacak ve bunu daha da yüksek seviyeye çekecek oyunculara ihtiyacımız var. Tabii ki olan bu transferlerden finansal anlamda kulüp kar sağlıyor.

Bu güzel bir şey ama bizim de bu noktaya kesinlikle takıma katkı sağlayacak doğru santraforu bulmamız ve getirmemiz gerekiyor. Bu bizim için gerçekten şu anda çok önemli. Çünkü biraz önce belirttiğim gibi maçlarda çok fazla fırsat yakalıyoruz ve o anlarda bazen hazır bir oyuncunun orada bunları değerlendirmesi böyle bir santrforun elimizde olması çok önemli. O yüzden transfer döneminin sonuna kadar kesin bir santrafor alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Haberin Devamı