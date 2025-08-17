Stanimir Stoilov: 'Hücumda daha özgüvenli olmalıydık!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, açıklamalarda bulundu.

İki takım adına da çok zorlu bir mücadele olduğunu söyleyen Stoilov, "Mücadeleye dayalı bir maçtı. Aslında biz bir iki tane net fırsat yakaladık ama maalesef bunları gole çeviremedik. Aynı zamanda rakibimize de kalemize yakın bölgelerde kesinlikle gol fırsatı vermedik. Son dakikalarda rakibimiz bir penaltı kaçırdı. Aslında baktığımızda, takımımız maçın genelinde gerçekten organizasyonunu iyi bir şekilde korudu ve aynı zamanda mücadeleyi yüksek hırsla sürdürdü. Sadece hücumda daha özgüvenli olmalıydık. Yakaladığımız fırsatları değerlendirmemiz gerekiyordu. Ofansif oyuncularımızın hem fiziksel potansiyellerini hem de özgüvenlerini bu yönde geliştirmeleri gerekiyor. Ama onun dışında, beraberlik aslında adil bir sonuçtu diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"Potansiyelimize henüz ulaşmadığımızı düşünüyorum"

Meslektaşı Jose Mourinho'ya teşekkür eden Stoilov, "Biz gerçekten her gün daha iyi olmak için çalışıyoruz. Aynı zamanda hücumdaki potansiyelimizi de kesinlikle artırmamız gerekiyor. Bugün savunma anlamında iyiydik. Aslında baktığınızda, son iki maçta savunma anlamında iyiydik. Gol yemedik ama önde yakaladığımız fırsatları kesinlikle değerlendirmemiz gerekiyor. Savunma anlamında da daha iyi olabileceğimizi düşünüyorum. Kesinlikle en yüksek potansiyelimize henüz ulaşmadığımızı düşünüyorum. Eğer savunma anlamında çok iyiyiz dersek, o zaman bir sonraki maçla ilgili kuşkular uyanmaya başlar. Bu yüzden kesinlikle çalışmaya devam edeceğiz. Ama evet, bugün takımımız savunma anlamında iyi bir iş çıkardı. Çünkü Fenerbahçe'nin önünde gerçekten çok etkili oyuncuları var. Onlara karşı takım halinde çok iyi savunma yaptık ve bu savunmayı sadece gerideki oyuncularımızla, stoperlerimizle ya da kalecimizle yapmadık. Aynı zamanda orta sahalarımız ve santrforlarımız da takım halinde bu savunmayı gerçekleştirdi. Ama hücumda, dediğim gibi, daha iyi olmamız gerekiyor. Bunu söylerken sadece fırsat üretme anlamında değil, yakaladığımız fırsatları değerlendirme anlamında söylüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Haberin Devamı