Stanimir Stoilov: 'Hücum sıkıntımız devam ediyor!'

Güncelleme Tarihi:

Stanimir Stoilov: Hücum sıkıntımız devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2025 20:04

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında ikas Eyüpspor'la 0-0 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, hücumda yaşadıkları sıkıntıların devam ettiğini söyledi.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 0-0 beraberlikle sona eren Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoilov, "Bizi zor bir maçın beklediğini biliyordum. Eyüpspor iyi oyunculardan kurulu bir takım. Savunmada iyi organize olduğumuzu, takım olarak savunmayı iyi bir şeklide yaptığımızı düşünüyorum. 90 dakika boyunca fırsatlar yakaladık ama bunları değerlendiremedik. Son 2-3 dakikada duran toplarda rakibe pozisyonlar verdik. Bu bölümde sıkıntılar yaşadık. Hücumda yaşadığımız sıkıntı devam ediyor. Yakaladığımız fırsatları değerlendiremiyoruz. Önde oynayan oyuncularımızın daha öz güvenli olmaları ve pozisyonlarda daha iyi kararlar vermeleri gerekiyor. Kazandığımız maçlarda da birçok fırsatı değerlendiremedik. Bunu geliştirmeliyiz. Çok iyi bir şekilde çalışmaya devam etmeli ve sonuçlandırmalarda daha iyi olmalıyız." diye konuştu.

