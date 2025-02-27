Stanimir Stoilov: Grup aşaması sistemini anlayamadım

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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu üçüncü ve son hafta maçında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’yı 5-0’lık skorla mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Mücadelenin ardından Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Kupada kazanmanın kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Stoilov, "Bizim için ciddi bir oyun ortaya koymak ve kazanmak önemliydi. Kazanarak bunu başardık. Grupta 3 galibiyetle 9 puan topladık. Görevimizi yerine getirdik. Grup aşaması sistemini anlayamadım. Rakibimizle (Fenerbahçe) oynayamadan grubu tamamladık. Tüm maçları kazandık ama rakibimizle oynama fırsatı bulamadık. Turu geçtiğimiz için çok mutluyuz. Kasımpaşa genç oyuncularla oynadı. Gelecek vaat eden oyuncular, iyi bir performans ortaya koydular" ifadelerini kullandı.

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