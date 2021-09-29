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Standing Calf Raise Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Standing Calf Raise Hareketi Hangi Kasları Ve Nereyi Çalıştırır

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Standing Calf Raise Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır Standing Calf Raise Hareketi Hangi Kasları Ve Nereyi Çalıştırır

Baldır kaslarını güçlendirmek ve geliştirmek isteyen kişilere kesinlikle tavsiye edilen hareketler arasında olan Calf Raises hareketi, spor severlerin dikkatini çekiyor. Zayıf bir noktayı geliştirmek çok önemli bir iştir. Bunun için sorunu kesin olarak belirlemek, disiplin ve detaylara ise gerekli özeni göstermek gerektirir. Standing calf raise nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır sizler için derledik...

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Zayıf olan bir noktayı geliştirmek için (hangi bölge olduğu fark etmeden) antrenman tekniğini ve şeklini değiştirmek gerekir.

Standing Calf Raise Nedir?

Standing calf raise, kalf kaslarını güçlendirmek ve geliştirmek için yapılan bir harekettir. Standing Calf Raise 4 set ve 15-20 tekrar şeklinde yapılır. Antrenman programına kol ya da göğüs hareketi çalışırken yaptığınız gibi özen göstermeniz gerekir. Hareketi tam ve doğru şekilde kasları ise sonuna kadar esneterek sıkıştırarak yapmak gerekir.

Standing Calf Raise Ne İşe Yarar?

Standing calf raise, kalf kaslarını geliştirmek için yapılan klasik ve standart bir hareketidir. Özellikle de Gastrocnemius kasının çalışmasına yardımcı olur. Bu hareketi yapmak için omuzlarınızı makineye yerleştirmeniz ve parmak uçlarınızın biraz daha ilerisinde durmanız gerekir. Topuğunuzu yere doğru kontrollü bir şekilde basarak indirmeli ve iyice esnemelisiniz. Bu şekilde sadece 2 saniye durmanız gerekir. Sonra tekrar yukarı doğru kaldırmanız gerekir

Standing Calf Raise Nasıl Yapılır?

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Standing calf raise, Calf machine ismi verilen özel bir makinede ya da ‘smith machine‘ makinede ayak parmak uçları özel bir platforma konularak ve omuzlara baskı yapan omuzlukları yukarı doğru yavaşça iterek yapılır. Standing Calf Raise genellikle de 4 set ve 15-20 t tekrar şeklinde yapılır. Ama size en uygun tekrar ve set sayısına antrenörünüze danışarak karar verebilirsiniz. Bu hareketi yaparken vücudun dik olması ve dizlerin kırılmaması çok önemlidir.

Baldırlarda yanma hissi meydana gelene kadar bu hareketin tekrar edilmesi gerekir. Baldırların dış tarafını çalıştırmak için ayakların içe, içini çalıştırmak için de dışa dönük olması gerekir. Bu hareket, en az vücut ağırlığı kadar bir kilo ile yapılmalıdır. Bu kilolar ise, gittikçe artmalıdır. Bu egzersiz istendiği takdirde tek bacakla da yapılabilir.

Standing Calf Raise Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?

Standing calf raise hareketi, baldır kaslarını geliştirmek için yapılan bir harekettir. Calf hareketi; vücut ağırlığını kullanarak ya da ağırlık ile, tek ya da çift ayak ucuyla vücudu yükselterek kalf kaslarını geliştirmeye yarayan bir egzersizdir. İki parçadan meydana gelen kalf kaslarınızı, ayak duruş şekilleri ile birlikte tek tek kolaylıkla çalıştırabilirsiniz.

Standing Calf Raise Hareketi Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

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Standing calf raise hareketi, yapmadan önce her egzersizde olması gerektiği gibi öncelikle ısınma hareketleri yapılması gerekir. Öncelikle bu hareketi yapabileceğiniz bir yere çıkarak ve bir ayağınızı boşta bırakmanız gerekir. Diğer ayağınızla da parmak uçlarınızın üzerinde yükselmeniz gerekir. Yukarı gelinceye kadar 2 saniye kadar beklemeniz gerekir. Bu nedenle de iyice esneyene kadar aşağı inerek ve tekrar 2 saniye bekledikten sonra yukarı çıkmanız gerekir. Isınma hareketi yaparak sakatlanma riskini en aza indirebilirsiniz.

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Standing Calf Raise Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?

Standing calf raise hareketine alternatif olarak Tibialis Raises, Single Leg Calf Raises ve Leg Press Calf Raises'dir.

Standing Calf Raise Faydaları Var mıdır?

Standing calf raise hareketi, baldır kaslarının güçlenmesini sağlar. Ayağınızın altında bir yükseklik olması bu hareketten daha çok verim almanızı sağlar. Bu hareket, sıkılaşmanıza ve form tutmanıza yardımcı olur.

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