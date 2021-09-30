Standing cable curl nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Standing cable curl hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İnanılmaz kaçış planı FETÖcü 3 üsteğmen yakayı böyle ele verdiİnanılmaz kaçış planı! FETÖ'cü 3 üsteğmen yakayı böyle ele verdi#FETÖ
Marketlere net mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğandan fahiş fiyat açıklamasıMarketlere net mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması#Cumhurbaşkanı Erdoğan
R. Kellynin suçları bunca yıl nasıl cezasız kaldı Hepimiz fark ettik, kimse umursamadı çünkü...R. Kelly'nin suçları bunca yıl nasıl cezasız kaldı? 'Hepimiz fark ettik, kimse umursamadı çünkü...'#R. Kelly
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bela aile hakim karşısında Maktül yakınlarına skandal sözler'Bela aile' hakim karşısında! Maktül yakınlarına skandal sözler#Şişli
İngiliz uzmandan Kovid ağrısı uyarısıİngiliz uzmandan 'Kovid ağrısı' uyarısı!#Koronavirus
Kan donduran detaylar Son sözü bu olmuş: Baba bu çok acı...Kan donduran detaylar! Son sözü bu olmuş: Baba bu çok acı...#Hatay
Tek yumurta ikizlerinin gizemi çözüldüTek yumurta ikizlerinin gizemi çözüldü!#İkiz
Ekvator-Kolombiya-Türkiye hattı çökertildi 7 baron yakalandı: Yalın ayak kaçtıEkvator-Kolombiya-Türkiye hattı çökertildi! 7 baron yakalandı: Yalın ayak kaçtı#Uyuşturucu Operasyonu
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat Taksitler 425 TLden başlıyor... İstanbula 5 yeni projeEv sahibi olmak isteyenler dikkat! Taksitler 425 TL'den başlıyor... İstanbul'a 5 yeni proje#TOKİ
40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Saradan eski eşi İbrahim Tatlısese sert yanıt40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Sara'dan eski eşi İbrahim Tatlıses'e sert yanıt!#Adalet Sara
Emre Demir şaşırtan Barcelona gerçeğini anlattı İmza atarken öğrendimEmre Demir şaşırtan Barcelona gerçeğini anlattı! "İmza atarken öğrendim"#Emre Demir
Kötü taksici İstanbulluyu motosiklet sahibi yaptı İşte çarpıcı tablo...'Kötü taksici' İstanbulluyu motosiklet sahibi yaptı! İşte çarpıcı tablo...#İstanbul Trafiği
İki BionTech sonrası üçüncü hatırlatma dozu gündemde... Zamanı geldi miİki BionTech sonrası üçüncü hatırlatma dozu gündemde... Zamanı geldi mi?#Koronavirüs
Ünlü şarkıcı ve oğlu dehşeti yaşadı: Yaban domuzlarının saldırısına uğradılarÜnlü şarkıcı ve oğlu dehşeti yaşadı: Yaban domuzlarının saldırısına uğradılar#Shakira
HABERLERSpor Arena Haberleri

Standing cable curl nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Standing cable curl hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır?

#Standing Cable Curl#Standing Cable Curl Hareketi#Standing Cable Curl Faydaları
Standing cable curl nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır Standing cable curl hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır

Standing cable curl hareketi, fitness ve vücut geliştirme için kullanılan en temel hareketler arasında yer alır. Bu hareket z bar, kettlebel, resistance band hatta şişeyle bile kolaylıkla yapılabilir. Bu hareketin rotasyonlusu ve rotasyonsuzu da bulunuyor. Standing cable curl nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır tüm detayları ile derledik.

 

Haberin Devamı

Spor yapan ve vücut geliştirme ile uğraşan kişilerin çoğu Standing cable curl hareketini merak ediyor. Herkes daha büyük bicepsler yani pazu kasları ister ve Standing Curl hareketi de pazuları geliştirmek için en çok kullanılan hareketler arasında yer alır.

Standing Cable Curl Nedir?

Satnding cable curl, pazuları ve kol kaslarını çok etkili bir şekilde çalıştıran özel bir egzersizdir. Biceps kaslarını çalıştırmaya yarayan bir egzersizdir. Bu hareket, uygun ağırlıkta iki dumbellın ele alınarak birleşik bir hareketle göğüs hizasına getirilerek kollar düzelinceye kadar yapılan bir egzersizdir.

Standing Cable Curl Ne İşe Yarar?

Standing Cable Curl hareketi, kol kaslarını ve pazuları geliştirmeye ve güçlendirmeye yarayan bir egzersizdir. Bu hareket en temel egzersiz hareketler arasında yer alır. Dumbell biceps curl hareketini doğru bir şekilde yapmak, pek çok hareketi kolay bir şekilde yapmayı da beraberinde getirir. Aynı zamanda birlikte vücutta güzel bir görünüm ortaya çıkmasını sağlar. Kollar daha hacimle ve iri görünür. Bu kas grubu sırt çalışmak için çok önemli olan bir kas grubudur.

Standing Cable Curl Nasıl Yapılır?

Uygun ağırlıklarda dambıl alarak her iki kol birleşik bir hareketle göğüs hizasına kadar kaldırılarak kollar düzelene kadar indirerek yapılan hareketle biceps kasların çalışmasını sağlayan harekettir.

Haberin Devamı

İki adet dambıl alarak avuçlar vücuda bakacak şekilde vücudun yanlarına alınarak ve ayaklar 30 cm kadar açılarak durulur.

Biceps Ön kol Kası, 2 parçadan oluşur. İki yerden başlar ve tek bir yerde sonlanır. Ön pazumuzun oluşmasını sağlayan da bir kas grubudur. Cable curl hareketinin asıl hedef noktası ise, biceps kaslarıdır. Cable curl çalışarak ön pazuların güçlenmesini ve büyümesini sağlayabilirsiniz.

Cable curl, çalışarak kollarınızın iri gözükmesini sağlar. Bu hareket sayesinde Brachialis kasını çalıştırmış olursunuz. Bu küçük kas kütlesi geliştirildiği takdirde, dışarıdan bakıldığı zaman kolların daha iri ve hacimli gözükmesini sağlar.

Brachioradialis kası, biseps, ön kolun üst tarafında ve brachiolis kasına bağlı olarak çekme görevini gerçekleştirir. Cable curl çalışarak bu kas kütlesinin gelişmesini sağlar. Bu sayede de daha büyük kollara ve çok daha güçlü bileklere sahip olabilirsiniz.

Standing Cable Curl Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?

Standing hareketi ve bunun diğer tüm varyasyonları hemen hemen aynı kas gruplarını çalıştırır. Bu hareketin çalıştırdığı kaslar ise; brachialis, brachioradlails, biceps brachii ve anterior deltoiddir.

Starding Cable Curl Hareketi Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Starding curl yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli şey hareketin yavaş ve kontrollü bir şekilde yapılmasıdır. Bunun dışında dirseklerin açılmasına da izin verilmemeli, dirsekler vücuda olabildiğince yakın tutulmalıdır.

Starding Cable Curl Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?

Starding cable hareketine alternatif olarak Dumbell biceps curl, One Arm Dumbbell Curl ve Two Arm Dumbell Curl'dur.

Starding Cable Curl Faydaları Var mıdır?

Starding cable curl hareketini doğru bir şekilde yapmak çok önemlidir. Aynı zamanda bu hareket, vücudun güzel görünmesini ve kol kaslarının gelişmesini sağlar. Bu hareketi düzenli ve sürekli bir şekilde yapan kişilerin kolları daha iri ve hacimli görünür. Bu kas grubu, aynı zamanda sırt çalışmak için çok önemli bir kas grubudur.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Standing Cable Curl#Standing Cable Curl Hareketi#Standing Cable Curl Faydaları