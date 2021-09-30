Standing cable curl nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Standing cable curl hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır?

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Spor yapan ve vücut geliştirme ile uğraşan kişilerin çoğu Standing cable curl hareketini merak ediyor. Herkes daha büyük bicepsler yani pazu kasları ister ve Standing Curl hareketi de pazuları geliştirmek için en çok kullanılan hareketler arasında yer alır.



Standing Cable Curl Nedir?



Satnding cable curl, pazuları ve kol kaslarını çok etkili bir şekilde çalıştıran özel bir egzersizdir. Biceps kaslarını çalıştırmaya yarayan bir egzersizdir. Bu hareket, uygun ağırlıkta iki dumbellın ele alınarak birleşik bir hareketle göğüs hizasına getirilerek kollar düzelinceye kadar yapılan bir egzersizdir.



Standing Cable Curl Ne İşe Yarar?



Standing Cable Curl hareketi, kol kaslarını ve pazuları geliştirmeye ve güçlendirmeye yarayan bir egzersizdir. Bu hareket en temel egzersiz hareketler arasında yer alır. Dumbell biceps curl hareketini doğru bir şekilde yapmak, pek çok hareketi kolay bir şekilde yapmayı da beraberinde getirir. Aynı zamanda birlikte vücutta güzel bir görünüm ortaya çıkmasını sağlar. Kollar daha hacimle ve iri görünür. Bu kas grubu sırt çalışmak için çok önemli olan bir kas grubudur.



Standing Cable Curl Nasıl Yapılır?

Uygun ağırlıklarda dambıl alarak her iki kol birleşik bir hareketle göğüs hizasına kadar kaldırılarak kollar düzelene kadar indirerek yapılan hareketle biceps kasların çalışmasını sağlayan harekettir.

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İki adet dambıl alarak avuçlar vücuda bakacak şekilde vücudun yanlarına alınarak ve ayaklar 30 cm kadar açılarak durulur.

Biceps Ön kol Kası, 2 parçadan oluşur. İki yerden başlar ve tek bir yerde sonlanır. Ön pazumuzun oluşmasını sağlayan da bir kas grubudur. Cable curl hareketinin asıl hedef noktası ise, biceps kaslarıdır. Cable curl çalışarak ön pazuların güçlenmesini ve büyümesini sağlayabilirsiniz.

Cable curl, çalışarak kollarınızın iri gözükmesini sağlar. Bu hareket sayesinde Brachialis kasını çalıştırmış olursunuz. Bu küçük kas kütlesi geliştirildiği takdirde, dışarıdan bakıldığı zaman kolların daha iri ve hacimli gözükmesini sağlar.

Brachioradialis kası, biseps, ön kolun üst tarafında ve brachiolis kasına bağlı olarak çekme görevini gerçekleştirir. Cable curl çalışarak bu kas kütlesinin gelişmesini sağlar. Bu sayede de daha büyük kollara ve çok daha güçlü bileklere sahip olabilirsiniz.

Standing Cable Curl Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?



Standing hareketi ve bunun diğer tüm varyasyonları hemen hemen aynı kas gruplarını çalıştırır. Bu hareketin çalıştırdığı kaslar ise; brachialis, brachioradlails, biceps brachii ve anterior deltoiddir.



Starding Cable Curl Hareketi Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?



Starding curl yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli şey hareketin yavaş ve kontrollü bir şekilde yapılmasıdır. Bunun dışında dirseklerin açılmasına da izin verilmemeli, dirsekler vücuda olabildiğince yakın tutulmalıdır.



Starding Cable Curl Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?



Starding cable hareketine alternatif olarak Dumbell biceps curl, One Arm Dumbbell Curl ve Two Arm Dumbell Curl'dur.



Starding Cable Curl Faydaları Var mıdır?



Starding cable curl hareketini doğru bir şekilde yapmak çok önemlidir. Aynı zamanda bu hareket, vücudun güzel görünmesini ve kol kaslarının gelişmesini sağlar. Bu hareketi düzenli ve sürekli bir şekilde yapan kişilerin kolları daha iri ve hacimli görünür. Bu kas grubu, aynı zamanda sırt çalışmak için çok önemli bir kas grubudur.