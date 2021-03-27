Stadyumda 5 bin Hollandalı taraftar olacak! Letonya karşısında galibiyetlerine iddaa'da...

Bu bir ilandır

HOLLANDA

- A Milli Takımımız'a 4-2 kaybederek kendi adına Dünya Kupası elemelerine kötü bir başlangıç yapan Hollanda'da, kenardan gelip iyi bir maç çıkartan Davy Klaassen ve Denzel Dumfries bu sefer ilk 11'de olacak.

- Jasper Cillessen'in sakatlığı sonrası bir anda kendini kalede bulan ve hatalı goller yiyen Tim Krul yerine de Maarten Stekelenburg'u kalede görebiliriz.

- TD Frank de Boer'in kazansa bile tatmin edici futbol oynatamaması, Wout Weghorst gibi bir golcüyü dışarda bırakması çok tartışılırken bir de üzerine Türkiye'ye 4-2 kaybedilince, Letonya karşısında 'net' bir galibiyet gelmemesi durumunda homurdanmaların artacağını öngörebiliriz...

- Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçların aksine Johan Cruijff ArenA'da yaklaşık 5 bin taraftar 'test' amacıyla tribündeki yerlerini alacak.

LETONYA

- Euro 2020 elemelerini sadece 1 galibiyetle (10 maç) noktalayan ve sonrasındaki Uluslar Ligi'nde varlık gösteremeyen Letonya, 2022 Dünya Kupası yolundaki ilk maçında Karadağ karşısında da kazanamadı.

- Tek golü atan '10 numara' Janis Ikaunieks ve forvetteki ağabeyi '9 numara' Davis Ikaunieks, takımda elle tutulur isimlerden...

- Sion'da forma giyen 1.98'lik Roberts Uldrikis ile sol tarafı emanet ettikleri Andrejs Ciganiks'i de unutmamak lazım.

- Savunmadan Elvis Stuglis ve orta alandan Martins Kigurs sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Stoper bölgesinde "Oss & Cernomordijs" ikilisini izleyeceğiz.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Hollanda'nın son 5 maçında "karşılıklı gol" izledik. (5 maç - 17 gol)

- Letonya deplasmanda oynadığı son 5 maçı kaybetmedi. (2 galibiyet - 3 beraberlik)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu 2022 FIFA Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "H1" oldu!

%20'lik kesim Hollanda'nın Letonya engelini farklı bir skorla geçeceğini düşünüyor...

%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Hollanda'nın yıldızı Memphis Depay'dan inanılmaz bir frikik golü! İzleyelim...