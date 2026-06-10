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Stadyum projesinden Fenerbahçe'ye para yağacak! İşte yeni kapasite

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Chobani Stadyumu
Stadyum projesinden Fenerbahçeye para yağacak İşte yeni kapasite
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 08:03

Sekiz yıl aradan sonra yeniden Fenerbahçe Başkanı olan Aziz Yıldırım'ın en büyük vaatlerinden biri olan stadyum kapasitesini artırma operasyonu başlıyor. İnşaat tamamlandığında kapasite yüzde 30 artacak, sarı-lacivertliler yıllık bazda ciddi bir gelir artışı sağlayacak. İşte detaylar...

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Olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, stadın büyütüleceği vaadini sunmuştu.

Kongreyi kazanan Yıldırım ve yönetimi, proje için düğmeye bastı.

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PROJEYİ CAMP NOU'YU YENİLEYEN NİHAT ÖZDEMİR ÜSTLENECEK

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2001 yılında stat kapasitesinin 50 bin kişiye çıkartılması sürecini yürüten Nihat Özbağı, yine projenin başında olacak. Şirketiyle birlikte Barcelona’nın Camp Nou Stadı’nı yenileyen eski yönetici Nihat Özdemir’in de inşaatı üstleneceği öğrenildi.

Yönetim ilk iş olarak projenin izinlerini almak için gerekli başvuruları yapacak.

Stadyum projesinden Fenerbahçeye para yağacak İşte yeni kapasite

ÇATI KALKACAK, KOLONLAR UZATILACAK

Stadın büyütülmesi için çatı, özel vinçlerle kaldırılacak. Ardından kolonlar güçlendirilerek yukarıya doğru uzatılacak. Ardından ilave tribünler ve localar eklenecek.

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KAPASİTE 65 BİNE ÇIKACAK, YILLIK GELİRİ 49 MİLYON ARTTIRACAK!

Proje tamamlandığında stadın kapasitesi 65 bin kişiyi bulacak. Ek koltuklar ve localar sayesinde Fenerbahçe’nin stat gelirinin yılda 49 milyon Euro artması bekleniyor.

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Chobani Stadyumu

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