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Stadio Olimpico'da gözler Kayserisporlu üzerinde olacak! İtalya-İsviçre maçına SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

#Misli.Com#İddaa#İtalya İsviçre
Stadio Olimpicoda gözler Kayserisporlu üzerinde olacak İtalya-İsviçre maçına SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

EURO 2020 zaferi sonrası 2022 Dünya Kupası'na da gitmek için çabalayan İtalya, Stadio Olimpico'da İsviçre'yi konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Avrupa'dan futbol keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

İTALYA

EURO 2020'yi kazanan İtalya, 2022 Dünya Kupası'nda da yer almak için savaşını sürdürüyor... 5 takımlı eleme gruplarından birinde yer alıyorlar ve ilk 6 maç sonunda hiç yenilmeden 14 puan toplamış olmaları henüz yeterli olmadı.

İlk engel İsviçre ve bu zorlu maç öncesi Giorgio Chiellini ile Ciro Immobile gibi iki önemli parçadan yoksun sahaya çıkacaklar.

TD Roberto Mancini, Chiellini'nin yokluğunda stoper ikilisini "Bonucci & Acerbi" şeklinde oluşturacak. Immobile yerine hücum merkezinde Andrea Belotti'yi izleyeceğiz.

Orta alanın önemli ismi Marco Verratti de tam olarak iyileşmediği için PSG'den vize alamadı, milli takıma katılamadı. Orta alandaki üçlünün "Barella, Jorginho & Locatelli" olması bekleniyor.

Kalede mutlaka Gianluigi Donnarumma yer alacak, Belotti'nin hücumdaki yardımcıları Lorenzo Insigne ve Federico Chiesa olacak.

İSVİÇRE

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İsviçre de İtalya'dan aslında farksız...

Onlar da ilk 6 maç sonunda hiç kaybetmeden 14 puan topladılar ancak 2022 Dünya Kupası'na henüz vize alabilmiş değiller.

Eldivenler Yann Sommer'de olacak, Gregor Kobel sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Savunma alternatiflerinden Nico Elvedi yok, "Schar, Akanji & Rodriguez" üçlüsünü görmeyi bekliyoruz.

Orta alanda Steven Zuber ve Granit Xhaka sakat; sağ tarafı Kevin Mbabu'ya, sol tarafı Renato Steffen'e emanet edecekler. Orta alandaki ağır yük "Freuler & Zakaria" ikilisinde olacak.

Haris Seferovic sakatlıktan yeni çıktığı için aday kadroya çağrılmadı, Breel Embolo çağrıldı ama geri döndü. Gol atma adına tüm gözler Kayserisporlu Mario Gavranovic'in üzerinde olacak. Elbette Xherdan Shaqiri'nin desteğiyle...

Stadio Olimpicoda gözler Kayserisporlu üzerinde olacak İtalya-İsviçre maçına SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İtalya'nın son 9 maçının 7'sinde "karşılıklı gol" izledik.

- İsviçre son 4 maçta kalesini gole kapattı! (2 galibiyet - 2 beraberlik)

DÜNYA KUPASI ELEMELERİNE SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

İtalya ile İsviçre'yi karşı karşıya getirecek Dünya Kupası eleme grubu mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "İtalya kazanır" tercihine 1,45 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,53'ten oynayabilirsiniz. "2.5 ALT" tercihi diğerlerinde 1,58 iken Misli.com'da 1,67!

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MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Dünya Kupası grup eleme karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İtalya kazanır" oldu!

%41'lik kesim ev sahibi avantajıyla Gök Mavililer'den 3 puan bekliyor...

%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

En yüksek oranların adresi Misli.com! Hemen üye ol, SADECE Misli.com'da Süper Oran ile iddaa oyna...

Stadio Olimpicoda gözler Kayserisporlu üzerinde olacak İtalya-İsviçre maçına SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

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Şu an PSG forması giyen Gianluigi Donnarumma'nın Milan günlerinden birbirinden güzel kurtarışlar...

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#Misli.Com#İddaa#İtalya İsviçre

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