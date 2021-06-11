Stadio Olimpico nerede sorusu, pek çok futbolseverin organizasyonlar dolayısıyla gündeminde yer alıyor. Şampiyonlar Ligi finali, Olimpiyatlar, Dünya Kupası finali gibi organizasyonlar Stadio Olimpico'da oynandı. Peki, Stadio Olimpico nerede ve kimin stadı?

STADİO OLİMPİCO NEREDE?

Stadio Olimpico, İtalya'nın Roma kentinde Foro Italico bölgesinde bulunan bir stattır. 1936 yılında yapılan stat, 70.634 kişiliktir. Stadı, İtalya'nın köklü kulüplerinden SS Lazio ve AS Roma takımları kullanır. UEFA'nın 5 yıldızlı stadyumlarından birisidir. Daha önce 1960 Yaz Olimpiyatları'na, 1987 Dünya Atletizm Şampiyonası'na ve 1990 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmıştır. 2009 yılında Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştır.

STADİO OLİMPİCO KİMİN STADI?

Stadyum, Lazio ve Roma tarafından ortak olarak kullanılıyor. Stadyumda tarih boyunca oynanan önemli mücadelelerden bazıları şu şekilde;