Stadio Olimpico nerede ve kimin stadı?
Stadio Olimpico, İtalya'nın en eski stadyumlarından birisidir. İlk temeli 1928 yılında atılan stadyum, 1937 yılında bitirilmiştir. 70 bin kişilik taraftar kapasitesine sahip olan Stadio Olimpico, tarihi boyunca pek çok önemli organizasyona ev sahipliği yapmıştır. Peki, Stadio Olimpico nerede ve kimin stadı?
Stadio Olimpico nerede sorusu, pek çok futbolseverin organizasyonlar dolayısıyla gündeminde yer alıyor. Şampiyonlar Ligi finali, Olimpiyatlar, Dünya Kupası finali gibi organizasyonlar Stadio Olimpico'da oynandı. Peki, Stadio Olimpico nerede ve kimin stadı?
STADİO OLİMPİCO NEREDE?
Stadio Olimpico, İtalya'nın Roma kentinde Foro Italico bölgesinde bulunan bir stattır. 1936 yılında yapılan stat, 70.634 kişiliktir. Stadı, İtalya'nın köklü kulüplerinden SS Lazio ve AS Roma takımları kullanır. UEFA'nın 5 yıldızlı stadyumlarından birisidir. Daha önce 1960 Yaz Olimpiyatları'na, 1987 Dünya Atletizm Şampiyonası'na ve 1990 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmıştır. 2009 yılında Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştır.
STADİO OLİMPİCO KİMİN STADI?
Stadyum, Lazio ve Roma tarafından ortak olarak kullanılıyor. Stadyumda tarih boyunca oynanan önemli mücadelelerden bazıları şu şekilde;
- 1976-1977 Avrupa Kupası final maçında Liverpool, Borussia Mönchengladbach'ı 3-1 yenerek kupayı kazandı.
- 1983-1984 Avrupa Kupası final maçında Liverpool, AS Roma'yı penaltı atışlarıyla yendi (normal süre 1-1 bitti).
- 1990 FIFA Dünya Kupası final maçını Batı Almanya, Arjantin takımına karşı 1-0 kazandı.
- 1995-1996 Şampiyonlar Ligi final maçında Juventus, Ajax takımını penaltı atışlarıyla yendi (normal süre 1-1 bitti).
- 2008-2009 Şampiyonlar Ligi final maçında FC Barcelona, Manchester United takimını 2-0 yendi.