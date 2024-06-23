Stada Mehter Marşı’yla girdik

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Dortmund şehri dün Türkiye-Portekiz maçı vesilesiyle tarihi bir gün yaşadı. Hafta sonu tatili olmasının da etkisiyle neredeyse tüm caddeler, sokaklar ay yıldızlı forma giyen ve bayrağımızı taşıyan Türkler’le doluydu. Görsel manzaraların yanında, her yer ‘Türkiye, Türkiye’ sesleriyle inliyordu. Abartmıyorum Dortmund, Dortmund olalı böyle bir istilaya uğramamıştır. Almanlar adeta şehri Türkler’e terk etmişti. Özellikle stada giden Türkler’in otomobillerinden son ses Mehter Marşı duymak gerçekten çok acayipti!

TÜRKiYE’Yi SEViYORUZ AMA BiZ RONALDO’CUYUZ

Stada girerken hemen önümde bir Alman aileye denk geldim. 16-17 yaşlarındaki oğullarına sordum: “Hangi takımı destekliyorsunuz?” Önce delikanlı cevap verdi: “Portekiz.” Ardından annesi araya girdi. Kızının Ronaldo yazan Real Madrid formasını gösterip, “Türkiye’yi seviyoruz, iyi takım ama biz Ronaldo hayranıyız” dedi.

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BÜYÜKEKŞi’NiN DÜNYA REKORU

EURO 2024 için Türkiye’den Düsseldorf’a gelen Futbol Federasyonu kafilesi, teknik direktörler, eski milli futbolcular ve gazeteciler içinde en yoğun mesaiyi başkan Mehmet Büyükekşi yapıyor dersek inanın abartmış olmayız. Milli takım ilk maçta Gürcistan’ı 3-1 mağlup edince Büyükekşi’nin telefonu susmaz olmuş. Tebrik için arayanların yanında, Portekiz karşılaşması için bilet isteyenlerin sayısı inanılmaz boyutlardaydı. Gürcistan maçının ertesi günü kendisiyle sohbet ettiğimiz sırada, ismi bizde saklı bir Bakan Türkiye’den telefonla arayıp, Portekiz maçına gelmek istediğini bildirdi. Büyükekşi’nin Düsseldorf’taki en yoğun olduğu gün ise cuma günü idi. Saat 11.00 ile 15.00 arasında tam 13 televizyon ve ajansa görüntülü röportaj verdi. Bu 4 saatlik bölümün 1.5 saatinde cuma namazı ve öğle yemeği için mola veren Büyükekşi, tüm o röportajları 2.5 saate sığdırdı. Bu kadar kısa sürede 13 ayrı kuruluşa görüntülü röportaj vermek sanıyorum bir dünya rekorudur!

BÜYÜKEKŞi’NiN CUMA GÜNÜ YAPTIĞI RÖPORTAJ SERiSi

11.00 TRT

11.15 ASPOR

11.30 TiViBU

11.45 BEiN

12.00 CNN TÜRK/

KANALD/EURO D

12.15 NTV

12.30 HABERTÜRK

14.15 AA

14.30 DHA

14.45 İHA

15.00 AKİT TV

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ORADAKi TÜRK BAYRAĞINA DiKKAT

Düsseldorf’un en işlek caddesinde yürürken çok ilginç bir görüntüyle karşılaştık. Dünyanın birçok ülkesinin bayrakları bir daire şeklinde caddenin zeminine boyanmıştı, bir bayrak hariç: Türk Bayrağı. Zeminde diğer tüm ülkelerin bayrakları renkli boyalarla resmedilirken, Türk bayrağı kenarda bir sopaya tutturulmuş bir şekilde dalgalanıyordu. O bayrakları oraya kim boyadı bilemeyiz ama Türk olduğu kesindi.

FAN SHOP’LARDA TÜRKiYE BEREKETi

EURO 2024, katılan ülkelerin forma, atkı, tişört vs. ürünlerinin satıldığı Fan Shop’ların en çok satış yaptığı turnuva olduğu kesin. Statların içinde ve yakın çevresinde kurulan onlarca Fan Shop, maç günleri dolup taşıyor. Çocuk şapkasından milli formalara dek birçok ürünün satıldığı Fan Shop’larda fiyatlar 20 ila 100 Euro arasında. En çok ürün satın alan taraftarlar, tahmin edileceği üzere Türkler ve ev sahibi Almanlar.

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FAN SHOP FiYAT LiSTESi

Çocuk şapkası 20 Euro

Atkı 25 Euro

Şapka 25 Euro

Kovboy şapkası 25 Euro

Çocuk tişörtü 35 Euro

Tişört 30 Euro

Bayraklı Tişört 35 Euro

Adidas Polo 45 Euro

Sweat şirt 60 Euro

Forma 65 Euro

Çocuk Takım Forma 75-80 Euro

Orijinal Forma 90-100 Euro

PORTEKiZ BÖYLE YUHALANMADI!

İki ülkenin takım otobüsleri 1 dakika arayla stada giriş yaparken biz de onları bekleyenler arasındaydık. Önce Türkiye geldi. Alkışlar, tezahüratlar had safhadaydı. Portekiz geldiğinde ise ortalık ıslık ve ‘Yuh’ sesleriyle inledi. Benzer görüntüler takımlar anons edilirken ve futbolcular ısınmaya çıkarken de gördük.

JOSE MOURiNHO KARDEŞLiĞİ

Türkiye-Portekiz maçı öncesinde Dortmund BVB Stadı’nın etrafında ne var ne yok diye turlarken Fenerbahçe formalı iki Türk ile 5-6 Portekizli taraftarı yan yana gördük. Sarı lacivertliler ile Portekizli taraftarlar hep bir ağızdan omuz omuza ‘Jose Mourinho’ diye tezahürat yapıyordu.