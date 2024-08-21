Stéphane Chapuisat, Young Boys - Galatasaray maçı öncesi şifreleri verdi! Icardi, Mertens, Barış Alper...

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Teknik direktör Okan Buruk önderliğinde bu sezon Avrupa sahnesinde önemli bir başarıya ulaşmak isteyen Galatasaray, bugün Wankdorf Stadyumu'nda Young Boys’a konuk olacak. Mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılılar, yeni bir zafere odaklandı. 2002-2005 yılları arasında Young Boys formasıyla 113 maça çıkan ve takımına 58 gol, 35 asistlik katkı sağlayarak kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran eski santrfor Stéphane Chapuisat, karşılaşmayla ilgili düşüncelerini aktardı. Temsilcimizi yakından izleyen Chapuisat, mücadelede etkili olabilecek oyuncularımıza da dikkat çekti.



EFSANEVİ FORVET STEPHANE CHAPUISAT’IN MAÇ ÖNCESİ DÜŞÜNCELERİ ŞÖYLE:



“İSVİÇRE LİGİ’NE HAYAL ETTİĞİMİZ GİBİ BAŞLAYAMADILAR”



İsviçre Ligi’ni geçtiğimiz sezon teknik direktör Joël Magnin önderliğinde 77 puanla şampiyon tamamlayan Young Boys, bu sezonki ilk 5 maçta istediği performansı sergileyemedi. Geçen ay takımın başına Patrick Rahmen’i getiren sarı-siyahlı kulüp, bu maçlarda 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Young Boys’un son haftalardaki performansını değerlendiren Stéphane Chapuisat, “Young Boys’un İsviçre Ligi’ne başlangıcı hayal ettiğimiz gibi gitmedi. Özellikle sezonun ilk maçında Sion'a karşı talihsiz bir yenilgi alındı. Ve şansın bizden yana olmadığı maçlar da oldu. Tüm bunlara rağmen takım içindeki atmosfer gayet iyi durumda. Takımdaki oyuncular, bu gidişatı değiştirmek için üzerine düşeni yapması gerektiğinin farkında. Bunu başarabileceğimize inanıyorum” diye konuştu.



“HÜCUMDA BASKI KURARAK, RAKİBİN ALANINI DARALTABİLİYORLAR”



Young Boys, bu sezon yaş ortalaması 23.76 olan bir kadro ile mücadele ediyor. 4 yıldır takımının gol yükünü çeken Kongolu forvet Meschack Elia, bu kadrodaki en dikkat çeken isimlerden biri olarak göze çarpıyor. Avrupa arenasında attığı gollerle adından söz ettiren 27 yaşındaki santrfor, bugünkü mücadelede takımının en büyük kozlarından birisi olacak. Kadrodaki potansiyele değinen efsanevi isim Chapuisat, “Kadrodaki tek bir oyuncuyu vurgulamak istemiyorum. Bizim gücümüz kolektif bir güce dayanıyor. Takımımız iyi oyunculardan oluşan bir karışıma sahip. Oyuncular, hücumda baskı kurabiliyor ve rakibin alanını daraltabiliyor. Oyuncular, oyunun bazı evrelerinde bireysel özelliklerini kullanarak maçın gidişatını belirleyebilirler” ifadelerini kullandı.

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“TÜRK TARAFTARLAR, STADYUMDA İYİ BİR ATMOSFER YARATACAK”



İsviçre’nin köklü kulüplerinden olan Young Boys, maçlarını 31.500 taraftar kapasiteli Wankdorf Stadyumu'nda oynuyor. Stadyumdaki zemin suni çimden oluştuğu için Avrupa maçlarında bazı takımlar burada zor anlar yaşadı. İsviçre Ligi’nin kalitesi her geçen gün artarken; özellikle Young Boys tribünlerinin oluşturduğu atmosfer ayrı bir heyecan yarattı. İsviçre Ligi’nde uzun yıllar top koşturan eski yıldız, bu konuyla ilgili şöyle konuştu: “İsviçre Süper Ligi'nde bu sezon takımlar arasında çok daha dengeli mücadeleler yaşanıyor. Birçok kaliteli takım bulunuyor. Ayrıca Xherdan Shaqiri'nin FC Basel'e transferi tüm lig açısından iyi oldu. Takımların sergiledikleri futbol aynı zamanda birçok taraftarı stadyumlara çekiyor. Stadyumumuz genellikle dolu oluyor. Taraftarlar, bizi muazzam bir şekilde destekliyor. Onlar bizim on ikinci adamımız. Ancak bugünkü maçta stadyumda olacak olan çok sayıda Türk taraftarın da iyi bir atmosfer yaratacağını bekliyoruz.”

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“GALATASARAY, KESİNLİKLE ÜST DÜZEY BİR KULÜP”



Son 2 yıldır teknik direktör Okan Buruk liderliğinde Süper Lig şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, bu başarıyı Avrupa arenasında da yaşamak istiyor. Geçen sezon grubunu 5 puanla 3.sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’ne veda eden sarı-kırmızılılar, yine de Manchester United deplasmanında aldığı 3-2’lik galibiyetle adından söz ettirmeyi başarmıştı. Young Boys engelini 2 maçta da güzel bir skorla geçerek yeniden gruplarda mücadele etmek isteyen Galatasaray, tam kadro maça odaklandı. Galatasaray’ın Avrupa sahnesindeki dikkat çekici başarılarından bahseden Stéphane Chapuisat, “Galatasaray’ın son yıllardaki başarıları kendini gösteriyor. Galatasaray; her zaman olağanüstü futbolculara imza attırmış, kesinlikle üst düzey bir kulüp. Galatasaray, Türkiye sınırlarının çok ötesine uzanan üne sahip bir kulüp. Ayrıca başarı anlamında en iyi adreslerden biridir” dedi.



“ICARDİ, MERTENS VE BARIŞ ALPER’E DİKKAT ETMEMİZ GEREKECEK”



Sarı-kırmızılılar, bu sezon kadrosunu tecrübeli yıldız Michy Batshuayi başta olmak üzere Gabriel Sara ve Elias Jelert gibi genç, potansiyelli ve hücuma katkı sağlayabilecek oyuncularla güçlendirdi. Dinamik bir kadroya sahip olan sarı-kırmızıların bugünkü maçta en büyük kozu ise Mauro Icardi ve Michy Batshuayi gibi tecrübeli golcüler olacak. Temsilcimizin kadrosundaki oyunculara değinen İsviçreli eski santrfor, son olarak şunları kaydetti: “Takımda tehlikeler yaratabilecek çeşitli oyuncular vardır. Bu konuda Mauro Icardi, Dries Mertens ve Türkiye Milli Takımı’nda da oynayan Barış Alper Yılmaz’ı söylemek istiyorum. Bunların hepsi dikkat etmemiz gereken çok ilginç oyuncular. Galatasaray, genel olarak muhtemelen biraz daha avantajlı. Elbette biz de Galatasaray ile aynı hedefe ulaşmak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmak istiyoruz.”