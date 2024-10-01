St. Pauli'den tarihte bir ilk! Stadyumu taraftarlarına satıyorlar...

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Almanya'nın köklü kulüplerinden St. Pauli, geçtiğimiz sezonun sonunda Bundesliga'ya yükselmişti. Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Hamburg merkezli ekip, aldığı kararla futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

STADYUMU TARAFTARLARA SATACAKLAR



St. Pauli takımının başkanı Oke Göttlich, İngiliz gazetesi The Athletic'e verdiği röportajda Millerntor Stadyumu'nu taraftarlara satmaya hazırlandıklarını söyledi. Alman spor adamı, stadyumun değerinin yaklaşık 50 milyon euro olduğunu belirtirken bir adet hissenin 850 euro olacağı bilgisini de verdi.

SEBEBİ FİNANSAL



Bu kararın finansal sebeplerle alındığını belirten Göttlich, Bundesliga'daki gelir dağılımının İngiltere'deki gibi olmadığını ve takımın aldığı toplam yayın gelirinin çok düşük olduğunu söyledi.

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ŞİRKETLERİN TAMAMINI REDDETTİLER



Bu konu hakkında araştırma yapan The Athletic editörleri, Millerntor Stadyumu'na sponsor olmak isteyen şirketlerin tamamının reddedildiğini yazdı. Kulüp yönetiminin gelir elde etme konusunda takımın gerçek sahipleriyle birlikte hareket etmek istediği bilgisine de yer verildi.

GELİRİN TAMAMI ALTYAPIYA HARCANACAK



St. Pauli yönetimi stadyumunun satışından elde edilecek gelirin tamamının altyapı tesislerinin gelişimi için harcanacağının sözünü de taraftarlarına verdi.

LİGDE 14. SIRADALAR



Saha dışındaki aktiviteleriyle büyük ses getiren St. Pauli için işler saha içinde çokta yolunda gitmiyor. Bundesliga'da çıktığı 5 maçın sonunda sadece bir galibiyet alabilen Alman ekibi, toplamda dört puan toplayabildi ve ligin 14. basamağında.

ST. PAULI'NİN RAKİBİ MAINZ



St. Pauli ligin altıncı haftasında Millerntor Stadyumu'nda Mainz'i konuk edecek. 5 Ekim Cumartesi günü yapılacak olan mücadele saat 19.30'da başlayacak.