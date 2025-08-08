St. Patrick’s-Beşiktaş maçını Güntekin Onay yazdı: Tammy Abraham ve Orkun Kökçü adına sevindirici

Haberin Devamı

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme turu ilk maçında Beşiktaş, St. Patrick’s ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar müsabakadan 4-1 gibi farklı bir skorla ayrıldı.

Siyah beyazlıların yıldız golcüsü Tammy Abraham, mücadelede hat-trick yaptı.

“6-7 GOL BULABİLİRDİK”

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, "Avrupa'da herhangi bir deplasmanda 4-1 kazanmak her zaman kolay olmaz. Ama ikinci yarının başındaki duruma bakarsak ilk yarı iyi başlamasaydık neler olabileceğini rakibimiz bize gösterdi. 30-35 dakika gerçekten çok iyiydik. Oyunu kontrol ettik, fırsatlar bulduk. 6-7 gol bulabilirdik. İkinci yarıda rakibimiz kendi taraftarının olduğu kaleye hücum ederken ivmeyi yakalayıp golü buldu. Bu baskı her zaman olacak. Sonrasında oyunu kontrol ettik. Özellikle son 15 dakikada oyunun kontrolünü elimize aldık. Performansımızdan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

İlk yarıda çok iyi oynadıklarını vurgulayan Norveçli teknik adam, "Oyuncularımız neler yapacaklarını biliyordu. Odaklanmak zorunda olduklarını biliyordu. Shakhtar maçından sonra hayal kırıklığı yaşamıştık. Maça harika bir başlangıç yaptık. İkinci yarıda rakibimiz işleri zorlaştırmak istedi. İkinci yarı bazı oyuncularım için öğretici oldu." diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, Shakhtar Donetsk maçlarının ardından eleştirilen Beşiktaş savunmasını nasıl bulduğu yönündeki soruya, "Hücumda daha etkili olabilirdik. Avrupa'da rakipler ivme yakalayabiliyor. Jonas çıktı, Tayfur girdi. İlk golde Tayfur biraz pozisyon kaybı yaşadı ve rakibimiz golü buldu. Mert de güzel bir top çıkardı. Biz topun kontrolünü kaybettik ve rakibimize atak şansı verdik." yanıtını verdi.

Ole Gunnar Solskjaer, St. Patrick's formasını giyen 17 yaşındaki futbolcu Mason Melia ile ilgili bir soru üzerine, "Kendisi farklı bir oyuncu. İyi bir hücum oyuncusu. Takımına savunma anlamında yardımcı oldu. Tottenham çok iyi bir oyuncu transfer etmiş." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNTEKİN ONAY MAÇI DEĞERLENDİRDİ

Öte yandan siyah beyazlıların St. Patrick’s galibiyetini, Hürriyet spor yazarı Güntekin Onay köşesinde değerlendirdi.

İşte o yazı:

Kartal ilk yarıda fişi çekti

Kabul etmek gerekir ki St.Patricks zayıf bir takım. Asla Beşiktaş’ın kalitesiyle baş edecek bir seviyede değil.

Ancak moralsiz ve önceki maçlarda hiç de hazır görmeyen Beşiktaş’ın ilk yarıdaki futbolu izleyenleri mutlu etti. Orkun Kökçü’nün orta alanda organize ettiği Beşiktaş’ta ilk 45 dakikada Joao Mario da teknik kalitesi ve hızlı düşünebilen oyun zekasıyla fark yarattı.

Rafa Silva hâlâ tam hazır değil ama bazı dokunuşlarıyla kalitesini ortaya koydu. Beşiktaş açısından dün akşamki skor kadar sevindirici olan yeni transfer Tammy Abraham’ın hat-trick yapmasıydı. Rakip ne kadar zayıf olursa olsun bir Avrupa maçında deplasmanda 3 gol atmak çok değerli. Çünkü santrforlar gol attıkça kendini bulur ve böyle beslenir.

BU FİKSTÜR BİR AVANTAJ

Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki oyunu ise ilk 45 dakikanın çok uzağındaydı. Böyle bir rakibe karşı gol yemek ve kalesinde 2 net pozisyon vermek siyah beyazlılar açısından hiç de tatmin edici değil. Hazırlık maçı niteliğindeki böyle bir karşılaşmada 90 dakika boyunca ön alan baskısıyla adeta bir pres antrenmanı yapılabilirdi. Ama herşeye rağmen deplasmanda farklı kazanmak ve Orkun Kökçü ile Tammy Abraham’ın oynadıkları futbol Beşiktaş açısından sevindirici. Önümüzdeki hafta kolay geçmesi beklenen bir rövanş ve ardından iç sahada oynanacak bir Eyüpspor maçıyla Süper Lig’e başlangıç var. Beşiktaş’ın güçlü bir şekilde sezona girmesi için bu fikstür bir avantaj.

