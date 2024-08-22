St. Patrick's 0-0 Başakşehir (Konferans Ligi maçı özeti)

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RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında St. Patrick's Athletic ile deplasmanda mücadele etti.

Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İlk yarı düşük tempoda geçerken ikinci devrede iki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamadı.

Konferans Ligi gruplarına kalacak takımı belirleyecek rövanş mücadelesi 29 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

HAKEM SAKATLANDI

Maçın 72. dakikasında hakem Muhammed Al Emara sakatlandı ve dördüncü hakem maçı yönetmeye devam etti.

İLK 11'LER

St. Patrick's: Anang, Sjöberg, Grivosti, Redmond, Breslin, Palmer, Lennon, Forrester, Elbouzedi, Mulraney, Melia.

Başakşehir: Muhammed, Leo Duarte, Hamza, Opoku, Ömer Ali, Pelkas, Onur, Berkay, Deniz, Davidson, Piatek.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



20. dakikada sağ kanattan Deniz Türüç’ün kullandığı köşe atışında kısa düşen top ön direkte Davidson’da kaldı. Davidson pasını tekrar Deniz Türüç’e çıkardı ve bu oyuncunun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Anang’da kaldı.

30. dakikada St Patrick's takımının sağdan kullandığı köşe atışında ön direkte Lennon’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



51. dakikada Pelkas’ın pasında sol taraftan ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün vuruşunda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

60. dakikada topla buluşan Leavy ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinden oyun alanına geri döndü.

83. dakikada Pelkas’ın kafayla indirdiği pozisyonda topla buluşan Figueiredo, ceza sahası dışında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

90+7. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasla buluşan Keny, sağ taraftan ceza sahasına girip yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.