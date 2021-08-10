St Johnstone Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda? St Johnstone Galatasaray
St Johnstone Galatasaray maçı için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında PSV'ye mağlup olan Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. İskoçya'nın St. Johnstone takımıyla deplasmanda oynayacağı maçta Sarı-Kırmızılı temsilcimiz galibiyet için ciddi performans gösterecek. St Johnstone Galatasaray maçını canlı yayından izleyecek olan sporseverler nefes kesen anlara tanık olacak. Peki, St Johnstone Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? St Johnstone Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair ayrıntılı bilgiler.
St Johnstone Galatasaray maçı pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ikinci maçında İskoçya ekibi St. Johnstone'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 291 müsabakanın 101'inden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 76 mücadeleyi ise beraberlikle tamamlamıştı. Peki, St Johnstone Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte, karşılaşma hakkında detaylı bilgiler
St Johnstone Galatasaray maçı ile Sarı Kırmızılı temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci mücadelesine çıkacak. İskoçya ekibiyle tarihinde ikinci kez karşılaşacak olan Galatasaray, St Johnstone mücadelesinden galibiyetle ayrılarak bir sonraki tura yükselmenin yolunu arayacak. Peki, Galatasaray UEFA maçı ne zaman oynanacak? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler
ST JOHNSTONE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
St Johnstone Galatasaray maçı 12 Ağustos 2021 tarihinde 21.00'da oynanacak. Karşılaşma Spor Smart kanalından canlı izlenebilecek.
Türkiye’nin yenilikçi dijital platformu D-Smart, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turunda St. Johnstone ile Galatasaray arasında oynanacak rövanş maçını izleyicileriyle buluşturuyor.
Avrupa yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi’nde devam eden Galatasaray, İstanbul’da ilk maçta 1-1 berabere kaldığı İskoçya’nın St. Johnstone takımına konuk olacak. Saat 20.00’de D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta maç önü özel programıyla başlayacak futbol heyecanı 21.00’de maç ve sonrasında özel programlarla gece yarısına kadar sürecek. Aykut Aydın ve Melih Gümüşbıçak’ın anlatımda olacağı gecede eski futbolcu Yalçın Ayhan maç önü ve sonu yorumlarıyla karşınızda olacak.
Galatasaraylılar, St Johnstone maçını D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve her yerde izleyebilmeniz için D-Smart GO’dan takip edebilecek.