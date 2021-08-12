St Johnstone Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray'ın maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ilk 11 kadrosu

St Johnstone Galatasaray maçı Türkiye genelinde pek çok futbolseverin merakla araştırdığı mücadele olmaya başladı. UEFA mücadelesini sürdürmek isteyen Galatasaray, ilk maçta 1-1 beraber kaldığı rakibi karşısında galibiyeti hedefleyerek bir üst turdaki rakibini bekleyecek. Peki, St Johnstone Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

İLK 11'LER

St. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Brown, McCann, Davidson, Craig, Booth, Kane, O'Halloran.

Galatasaray: İsmail Çipe, Van Aanholt, Marcao, Luyindama, Boey, Taylan, Berkan, Feghouli, Arda, Kerem, Diagne

*Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ilk maçta Mostafa Mohamed'e şans verirken rövanşta ileri uçta Diagne'yi sahaya sürme kararı aldı.

ST JOHNSTONE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

St Johnstone Galatasaray maçı 12 Ağustos 2021 tarihinde 21.00'da oynanacak. Karşılaşma Spor Smart kanalından canlı izlenebilecek.

Türkiye’nin yenilikçi dijital platformu D-Smart, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turunda St. Johnstone ile Galatasaray arasında oynanacak rövanş maçını izleyicileriyle buluşturuyor.

Avrupa yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi’nde devam eden Galatasaray, İstanbul’da ilk maçta 1-1 berabere kaldığı İskoçya’nın St. Johnstone takımına konuk olacak. Saat 20.00’de D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta maç önü özel programıyla başlayacak futbol heyecanı 21.00’de maç ve sonrasında özel programlarla gece yarısına kadar sürecek. Aykut Aydın ve Melih Gümüşbıçak’ın anlatımda olacağı gecede eski futbolcu Yalçın Ayhan maç önü ve sonu yorumlarıyla karşınızda olacak.

Galatasaraylılar, St Johnstone maçını D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve her yerde izleyebilmeniz için D-Smart GO’dan takip edebilecek.

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ VİCTOR NELSSON: "FANTASTİK BİR TAKIMA GELDİM"

Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson, sarı-kırmızılı takıma transferinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.



Danimarkalı stoper, sarı-kırmızılı kulübün televizyonuna yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok iyi bir duygu. Fantastik bir takıma geldim. Fantastik taraftarları ve stadı var. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Galatasaray'ın, geldiğim yer olan Kopenhag'ın stadında 2000 yılında yaşadığı hikayeyi biliyorum. Değerli bir hikaye bu. Daha önce de söylediğim gibi burada olmaktan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Fatih Terim hocamızla çalışmak ve yeni takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum." diyen Nelsson, "Tabii ki bu fantastik statta taraftarımızla birlikte olmak için de sabırsızlanıyorum. Daha önce YouTube'da bazı videoları seyrettim. Beni neyin beklediğini biliyorum." şeklinde konuştu.

KALEDE İSMAİL ÇİPE OLACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İskoçya ekibi St. Johnstone ile bugün yapacakları UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında cezalı Fernando Muslera'nın yerine kalede İsmail Çipe'ye görev vereceğini söyledi.



Fatih Terim, McDiarmid Park'ta düzenlenen basın toplantısına Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt ile katıldı.

Terim, Muslera'nın yerine kalede kimin oynayacağı sorusuna, "İsmail Çipe ." yanıtını verdi.



Deneyimli teknik adam, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun kadroda olmadığının hatırlatılması üzerine ise, "Her maçtan sonra devamlı Falcao'yu soruyorsunuz, ben de sabırla cevap veriyorum. Alınmadığı zaman muhakkak bir sebep var. Sebep demeyelim de teknik bir karar diyelim. Bu daha doğru olur." ifadelerini kullandı.



Fatih Terim, St. Johnstone'un İstanbul'da ortaya koyduğu dirençli futbolun kendisini şaşırtmadığını aktararak, "Rakibimiz temaslı oynayan bir takım. İkinci yarının başındaki kırmızı kart tabii ki oyunun şeklini değiştirdi ama maç öncesi düşüncelerimde rakiple ilgili yanılmadığımı gördüm. Rakibimiz çok mücadele eden, birebir oyunu çok iyi oynayan ve de bir şeyleri kabul etmeyen bir takım. Burada da maçın çok değişik geçeceğini düşünmüyorum. İlk maçta benim için sürpriz olacak bir şey olmadı. Sadece ikinci yarının başı kalecimizi, kaptanımızı kaybetmemiz ve 10 kişi kalmamız bizim için önemli bir dezavantaj oldu. Böyle maçların anahtarı ilk 10-15 dakikadır. Biz de bu dakikalar içerisinde 2-3 net pozisyon bulduk, bunları kullanmadık. Kullansaydık, buraya daha farklı şekilde gelebilirdik." şeklinde konuştu.

Terim, "Yarın maçta nasıl bir atmosfer bekliyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:



"Enteresan bir başlangıç yaptık. Dolu oynayacağımızı görüyorum. Bayraklar hazırlanmış, koltuklara konmuş. Bir tek biz dolu oynayamıyoruz, inşallah bir gün biz de dolu oynarız. Lehimize olacak bazı şeyler bizde yok. Rakibimiz ilk defa dolu oynayacak, lig maçaları dolu değildi. Atmosferin çok hareketli olacağı kesin. İskoçya, İngiltere, İrlanda... Buralarda çok maç oynadık. Ateşli bir taraftar topluluğu olacağını biliyorum. Buna da alışkınız. Futbol adına güzel bir gün geçirmeyi diliyorum. Bunlar bizi hiçbir zaman korkutmuyor. Futbolun içinde olan güzel şeyler. Umarım tribündeki bu güzellikler sahaya da yansır. Burada en önemli değişiklik, aşağı yukarı 20 derece sıcaklık farkıylla buradayız. Kabanla burada oturuyorum. Yağmur yağıyor ve biz 40 derecelerden geldik. Bir insanı şaşırtabilecek derecede farklılık var. Böyle değişiklerde insanın vücudu da şaşırır. Hiç kolay olmayacak. Burada baya üşüyoruz. Yağmur, serinlik iyidir ama iklim farklılığı inşallah bizi çok fazla etkilemez."



VAN AANHOLT: "TURU GEÇMEK İSTİYORUZ"



Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt, St. Johnstone karşısında iyi bir oyunla turu geçmek istediklerini dile getirdi.

Van Aanholt, maça çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Takıma iyi uyum sağladığımı düşünüyorum. Fizik olarak da iyi durumdayım. Bugünkü maça hazırım ve dört gözle bekliyorum. İlk maça göre farklı olacak. Nasıl oynadıklarını biliyoruz. Biz kendi oyunumuzu oynayıp, turu geçmek istiyoruz. Mücadele gücü yüksek bir rakibe karşı oynayacağız. Zor bir maç olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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