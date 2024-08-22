St. Gallen 0-0 Trabzonspor (Konferans Ligi maçı)

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UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda St. Gallen ile karşı karşıya geldi.

İsviçre'de oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı. Ev sahibi takımın 86. dakikada Geubbels ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından faul sebebiyle iptal edildi.

Konferans Ligi gruplarına kalacak takımı belirleyecek rövanş mücadelesi 29 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak.

İLK 11'LER

St. Gallen: Ati-Zigi, Faber, Ambrosius, Vallci, Okoroji, Quintilla, Görtler, Toma, Witzig, Geubbels, Akolo

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Savic, Barisic, Ozan, Okay, Mendy, Bardhi, Orsic, Visca, Enis

Maçtan Dakikalar



7. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Orsic'in pasında topla buluşan Visca'nın kaleci Ati ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Ati topu kornere çeldi.

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9. dakikada Savic'in uzun pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Bardhi'nin aşırtma vuruşunda kaleci Ati'nin müdahale ettiği top direğe çarpıp oyun alanına döndü. Sonrasında savunma topu uzaklaştırdı.

10. dakikada uzak mesafeden Görtler'in vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

24. dakikada Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Lawrence Ati topu iki hamlede kontrol etti.

45. dakikada ceza sahası içinde Okay Yokuşlu'nun kafa ile indirdiği topa kale sahası içinde Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda kaleci Ati meşin yuvarlağı çizgi üzerinde çıkardı. Dönen topa Orsic'in vuruşunda kaleci Ati meşin yuvarlağı kornere çeldi.

52. dakikada Visca, sol kanattan köşe atışını kullandı. Arka direkte iyi yükselen Mendy'nin kale sahasında yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

66. dakikada Visca, sağ kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Müsait pozisyondaki Trezeguet'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

86. dakikada Ruiz'in sol kanattan kullandığı kornerde Geubbels, kale sahasındaki kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Hakem Miguel Nogueira, VAR incelemesinin ardından Geubbels'in Dragus'a faul yaptığını belirterek golü iptal etti.