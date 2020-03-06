St. Etienne taraftarı sahaya indi!
Fransa Kupası'nda 1982'den sonra ilk kez finale yükselen Saint-Etienne'de taraftarlar, Rennes maçının bitiş düdüğünün ardından sahaya indi.
Spor Arena Dış Haberler | Fransa Kupası yarı final mücadelesinde Saint-Etienne ile Rennes karşı karşıya geldi. Stade Geoffroy-Guichard'da rakibini 2-1 mağlup eden Saint-Etienne, finalde Paris Saint Germain'in rakibi oldu.
Ev sahibi ekibin taraftarları, mücadelenin son düdüğünün ardından büyük bir sevinç yaşadı.
Ligue 1'de küme düşmeme mücadelesi veren taraftarlar, 38 yıl sonra gelen finalin ardından sahaya inerek kutlama yaptı.
Güvenlik güçleri, futbolseverlerin soyunma odası koridorlarına girişini engellemek için etten duvar oldu.
Saint-Etienne, en son 1982'de Fransa Kupası'nda finale yükselmişti.
Final karşılaşması, 25 Nisan'da Paris'teki Stade de France'da Saint-Etienne ile çarşamba akşamı deplasmanda Olympique Lyon'u 5-1 yenen PSG arasında oynanacak.
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