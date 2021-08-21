St Etienne Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda?

St Etienne'in 2000 senesinden bu yana Ligue 1'de en az üç kez karşılaştığı takımlar arasında en düşük galibiyet yüzdesinde kaldığı rakibi Lille. İlk iki haftada oynadığı maçlardan beraberlikle ayrılan St Etienne, en son 2009/10 sezonunun ilk üç karşılaşmasını galibiyet alamadan geçti.

Bu sezon maç kazanamayan Lille, Montpellier'den bu yana "son şampiyon" unvanıyla girdiği bir Ligue 1 sezonunun ilk üç haftasını galibiyetsiz kapatan ilk takım olabilir. 2021/22 Ligue 1 sezonunda şu ana kadar en fazla sarı kart gören takım St Etienne. St Etienne forması giyen Romain Hamouma'nın Ligue 1 kariyerinde en fazla gol attığı takım Lille.

ST ETİENNE LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

St Etienne Lille maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

NİCE'TE GALTİER'DEN BURAK YILMAZ İTİRAFI!

Nice'in teknik direktörü Christophe Galtier, Lille'de forma giyen eski öğrencisi Burak Yılmaz hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Nice'in teknik direktörü Christophe Galtier, Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz ve Montpellier'in oyuncusu Andy Delort'ı takımında istediğini bildirdi.

Geçen sezon Lille ile şampiyonluk kazanan Fransız teknik adam Christophe Galtier, pazar günü Marsilya ile oynayacakları karşılaşma öncesinde düzenlediği basın toplantısında, takımda forvetin eksik olduğunu söyledi.

'OLUMLU CEVAP VERİRİM'

Andy Delort'ı iyi tanıdığını ve onda aradığı özelliklerin bulunduğunu ifade eden Galtier, Burak Yılmaz'a ilişkin, "Burak Yılmaz hakkında birçok açıklama okudum. İyi bir oyuncu benimle çalışmak istediğini söylemek için beni aradığında ona olumlu cevap veririm." yorumunu yaptı.