St. Etienne 1 - 1 Lille (Maç özeti)

Ligue 1'in 3. haftasında son şampiyon Lille, deplasmanda St. Etienne ile kozlarını paylaştı.

Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Lille, uzun süre maçı önde götürmesine karşın istediğini alamadı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Sezona golle başlayan milli forvet Burak Yılmaz, St. Etienne karşısında 38. dakikada Lille'i öne geçirdi. Ev sahibinin golü, 85. dakikada Saidou Sow'dan geldi.

Burak Yılmaz, bu sezonki ikinci golünü kaydetmiş oldu.

Bu sonucun ardından Lille puanını 2'ye yükseltti ve galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. St. Etienne de puanını 3 yaptı.

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