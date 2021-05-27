Squat Nedir? Doğru Squat Nasıl Yapılır? Squatın Faydaları

Squat hareketi en popüler olan egzersiz hareketlerinden biridir. Squat bir çömelme hareketi olarak da bilinmektedir. Kalça kaslarını squat hareketi sıklıkla çalıştırmaktadır.

Squat Nedir?

Ayakta durma pozisyonu ile çömelerek öne doğru eğilme pozisyonundan oluşan harekete squat denilmektedir. Squat demek kelime anlamı itibari ile "çömelme" demektir. Squat hareketi ile birlikte kalça ve diz kasları sürekli olarak çalışmaktadır. Squat hareketi ağırlık ile de yapılan bir harekettir. Hem ağırlık ile hem de ağırlık olmadan da yapılmaktadır.

Doğru Squat Nasıl Yapılır?

Squat hareketini doğru bir şekilde yapmak çok önemlidir. Öncelikle squat hareketi için bir ağırlık almak doğru olacaktır. Sırtınıza aldığınız ve kaldırabileceğiniz kadar ağırlığı omuzlarınızda tutun. Ardından çömelerek tekrardan ayağa kalkın. Doğru squat hareketinde çömelebildiğiniz kadar çömelmeniz çok önemlidir. Daha sonra ise yavaş bir şekilde ayakta durur pozisyonuna tekrardan gelmeniz gerekmektedir. Doğru bir squat egzersizi için öncelikle hareketi hızlı yapmamak gerekir. Hareketi yavaş yaparak kasların daha etkili bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Squatın Faydaları

1) Kalçayı Güçlendirir

Kalçanın güçlü olması ve kalçanın daha şekilli olması önemlidir. Kalçayı hem şekillendiren hem de güçlendiren bir egzersiz olan squat oldukça önemli bir egzersizdir. Squat kalçayı güçlendirir ve kalça kaslarını iyice geliştirir. Bu şekilde daha şekilli bir kalçaya sahip olmuş olursunuz.

2) Duruş Bozukluğunu Düzeltir

Squatın bir diğer faydası da duruş bozukluğu olan kişiler için duruşlarını daha da düzeltmeyi sağlar. Böylece squat ile birlikte duruş düzeltilir. Duruş düzeltilmesi açısından belirli aralıklarla squat hareketinin yapılması uzman kişiler tarafından da önerilen bir durumdur.

3) Karın Kaslarını Güçlendirir

Karın kaslarının oluşmasını isteyenler ve karın kaslarını güçlendirmek isteyen kişiler için squat hareketi önerilmektedir. Squat hareketi hem karın kaslarının daha da belirginleşmesi hem de karın kaslarının güçlenmesi açısından önerilmektedir.

4) Bacakları ve Kalçayı Şekillendirir

Squat hareketinin en büyük faydaları arasında bacakları ve kalçaları şekillendirmesi gelmektedir. Bacakları ve kalçayı şekillendirdiği için squat hareketi devamlı olarak yapılması gerekir. Bacakların daha şekilli olması ve üst bacak kaslarının gelişmesi açısından squat hareketi yapılması genel olarak da önerilir.

5) Bacak Hareket Kabiliyetini Arttırır

Düzenli olarak squat hareketlerinin yapılması sonucunda bacak hareket kabiliyeti iki katı artmaktadır. Böylece bacaklar daha esnek olur. Bacakların esnek olmasından dolayı da hareket kabiliyeti artar. Bu duruma aynı şekilde kalçada da geçerlidir. Kalça hem daha şekilli olur ve aynı zamanda kalça kasları geliştiğinden dolayı hareket kabiliyeti daha da artar.

6) Zayıflatır

Squat hareketi kalça bölgesindeki yağların hızlı bir şekilde erimesini sağlar. Bunun sonucunda ise hızlı bir şekilde zayıflama söz konusudur. Zayıflamak isteyenler squat hareketini düzenli olarak yapması önerilmektedir.

7) Şekillenmeye Yardımcı Olur

Özellikle squat hareketi vücudun alt kısmının şekillenmesi açısından son derecede önemlidir. Vücudu önemli ölçüde şekillendirir. Hızlı bir şekilde şekillenmeyi sağlar. Squat hareketinin en önemli faydaları arasında şekillenmeye yardımcı olması görülmektedir.