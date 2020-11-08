Square Enix, satış verilerini açıkladı

Japon merkezli oyun şirketi Square Enix, 30 Eylül 2020’ye kadar olan son altı aylık finansal raporunu yayımladı. Geçen sene aynı periyoda kıyasla kârlar yükselişte görünüyor ancak Marvel’s Avengers’la birlikte 36 milyon poundluk bir zarar da göze çarpıyor.

Yayımlanan belgelerde Marvel’s Avengers’ın ne kadar sattığı veya nasıl bir performans gösterdiğine dair herhangi bir açıklama yer almıyor. Ancak Crystal Dynamics tarafından geliştirilen Marvel’s Avengers oyunu içinde bulunduğumuz mali yılın iki çeyreğini karşılaştırıldığında düşük bir performans sergilemiş gibi görünüyor.

2021 mali yılının ilk çeyreğinde, Final Fantasy 7 remake piyasaya çıktığında, ‘HD Games’ kategorisi 34,1 milyar ¥ (250 milyon £) net satış ve 10 milyar ¥ (73 milyon £) üzerinde bir işletme geliri gördü. Bu değerlendirildiği döneme göre değerlendirildiğinde şirkete kâr kazandırmış demek oluyor.

Marvel’s Avengers’ın çıktığı yılın ikinci çeyreğinde ise ‘HD Games’ kategorisi 23.7 milyar ¥ (174 milyon £) net satışla şirketi yaklaşık 5 milyar ¥ (36 milyon £) zarar göze çarpıyor. Marvel's Avengers'ın beklenen satış rakamlarını göstermediği ve Square Enix için çok kârlı bir proje olmadığı görülüyor. Oyun analisti David Gibson ise oyunun geliştirmesi aşamasında 100 milyon dolar harcandığını ancak getirisinin yaklaşık 3 miyon dolar civarında olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz Ekim ayında oyunun geliştirici stüdyosu Cyristal Dynamics oyuna ellerinden geldiğince hızlı bir şekilde güncelleme getireceklerini açıklamıştı. Bu da stüdyonun oyuncuların dikkatini çekmek için uğraştığını gösteriyor.

Rapora genel olarak bakıldığında ise 30 Eylül 2020'e kadar ki altı ay boyunca Square Enix, gelirini yüzde 43 ve kârını yüzde 46 artırdı. Şirket geçen seneki mali yılın aynı dönemine kıyasla satışlarını 8.65 milyondan 12.08 milyona artırmayı başardı.