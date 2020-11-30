Square Enix: Marvel's Avengers satışları, üretim maliyetini karşılayamadı

Kasım ayında Japon merkezli oyun şirketi Square Enix, 30 Eylül 2020’ye kadar olan son altı aylık finansal raporunu yayımladığı haberini paylaşmıştık.

Bu rapora göre geçen senenin aynı periyoduna kıyasla, şirketin gelirlerinde Marvel’s Avengers’la birlikte 36 milyon poundluk bir zarar yaşandı.

Yayımlanan belgelerde Marvel’s Avengers oyununun ne kadar sattığı veya nasıl bir performans gösterdiğine dair herhangi bir açıklama yer almıyordu. Ancak zaman olarak Marvel’s Avengers’ın içinde bulunduğu veriler karşılaştırıldığında, oyunun düşük bir performans sergilemiş olduğu sonucuna ulaşılmıştı.

Square Enix, konuya açıklık getirmek için internet sitesi üzerinden resmi bir açıklama

yayımladı. Bu açıklamada şu ifadelere yer verildi: “’HD Games’ ekibimiz, Marvel’s Avenger’s ın çıkış satışlarının beklenenden daha az olduğunu ve yapılan satışların da oyunun geliştirme maliyetlerini karşılamadığını bildirdi. Mali yılın ikinci yarısında satışlarımızı büyütmek için bol miktarda ek içerik sunarak yavaş ilk satışları telafi etmeyi umuyoruz.”

Yine Square Enix’in kendi sitesinde yayımladığı 6 Kasım’a ait yatırımcılar için hazırlanan soru yanıt yazısında bir yatırımcı oyunun şirkete zararının ortalama 67 milyon dolar olduğunu belirtti. Square Enix bu konuyla ilgili bir sayı vermemekle birlikte yaşanan zararın COVID-19 salgını sebebiyle pazarlama konusunda yaşanan sıkıntılardan kaynaklandığını belirtti.