Sporun ünlüleri corona günlerinde ne yapıyor, neleri tavsiye ediyorlar?
Doğuş Balbay, Bryant Dunston ve Sertaç Şanlı’yla teleröportaj...
ALDIĞIMIZ HER NEFESiN ÖNEMiNi ANLADIK!
Kitap öneriniz?
Türkiye’nin Basketbol Aşkı
Film öneriniz?
Parasite
Dizi öneriniz?
Caliphate, Ozark
Müzik-Albüm öneriniz?
Kenan Doğulu - Festival
Kendi kendine kaldığınız bu süreç size ne kattı, ne öğretti?
Aile ile geçirilen her dakikanın önemi. Birçok insan bu virüs ve yan etkileri ile boğuşurken aldığımız her nefesin önemini bir kez daha anlamış olduk.
Evde en çok tükettiğiniz yiyecek ne oldu?
Peynir çeşitleri
Şu an da nerede olmak isterdiniz?
Euroleague Final Four’da olmak isterdim :)
TARAFTARLA BiRLiKTE OLABiLMEK iSTERDiM
Kitap öneriniz?
The Shack by William P. Young
Film öneriniz?
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
Dizi öneriniz?
Rick and Morty
Müzik-Albüm öneriniz?
Music To Be Murdered By’ by Eminem
Kendi kendine kaldığınız bu süreç size öğretti?
Hayatta neyin önemli olduğunu bana gösterdi. Tanrı, aile ve aşk
Evde en çok tükettiğiniz yiyecek ne oldu?
Tacos!
Şu an da nerede olmak isterdiniz?
Efes’in taraftarlarıyla dolu bir arenada.
Bu ara en sık kullandığınız aplikasyon?
Sudoku
DIŞARIDA BASKETBOL OYNAYABiLMEK VARDI
Kitap öneriniz?
Larry Bird-Magic Johnson / Oyun Biter Efsaneler Bitmez
Film öneriniz?
Rush ‘ Zafere Hücum’
Dizi öneriniz?
Peaky Blinders
Müzik-Albüm öneriniz?
Akustik Travma - Yüzyüzeyken Konuşuruz
Kendi kendine kaldığınız bu süreç size ne öğretti?
Mutfaktaki yeteneklerimi keşfettim.
Evde en çok tükettiğiniz yiyecek ne oldu?
Kuruyemiş, meyve
Şu an da nerede olmak isterdiniz?
Dışarıda basketbol oynamak isterdim
Bu ara en sık kullandığınız aplikasyon?
Instagram.
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