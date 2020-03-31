Sporun ünlüleri corona günlerinde ne yapıyor, neleri tavsiye ediyorlar?

DOĞUŞ BALBAY

ALDIĞIMIZ HER NEFESiN ÖNEMiNi ANLADIK!

Kitap öneriniz?

Türkiye’nin Basketbol Aşkı

Film öneriniz?

Parasite

Dizi öneriniz?

Caliphate, Ozark

Müzik-Albüm öneriniz?

Kenan Doğulu - Festival

Kendi kendine kaldığınız bu süreç size ne kattı, ne öğretti?

Aile ile geçirilen her dakikanın önemi. Birçok insan bu virüs ve yan etkileri ile boğuşurken aldığımız her nefesin önemini bir kez daha anlamış olduk.

Evde en çok tükettiğiniz yiyecek ne oldu?

Peynir çeşitleri

Şu an da nerede olmak isterdiniz?

Euroleague Final Four’da olmak isterdim :)

BRYANT DUNSTON

TARAFTARLA BiRLiKTE OLABiLMEK iSTERDiM

Kitap öneriniz?

The Shack by William P. Young

Film öneriniz?

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

Dizi öneriniz?

Rick and Morty

Müzik-Albüm öneriniz?

Music To Be Murdered By’ by Eminem

Kendi kendine kaldığınız bu süreç size öğretti?

Hayatta neyin önemli olduğunu bana gösterdi. Tanrı, aile ve aşk

Evde en çok tükettiğiniz yiyecek ne oldu?

Tacos!

Şu an da nerede olmak isterdiniz?

Efes’in taraftarlarıyla dolu bir arenada.

Bu ara en sık kullandığınız aplikasyon?

Sudoku

SERTAÇ ŞANLI

DIŞARIDA BASKETBOL OYNAYABiLMEK VARDI

Kitap öneriniz?

Larry Bird-Magic Johnson / Oyun Biter Efsaneler Bitmez

Film öneriniz?

Rush ‘ Zafere Hücum’

Dizi öneriniz?

Peaky Blinders

Müzik-Albüm öneriniz?

Akustik Travma - Yüzyüzeyken Konuşuruz

Kendi kendine kaldığınız bu süreç size ne öğretti?

Mutfaktaki yeteneklerimi keşfettim.

Evde en çok tükettiğiniz yiyecek ne oldu?

Kuruyemiş, meyve

Şu an da nerede olmak isterdiniz?

Dışarıda basketbol oynamak isterdim

Bu ara en sık kullandığınız aplikasyon?

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