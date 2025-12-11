Sporun Enleri ödülleri 6'ncı kez sahiplerini buldu! Bir ödül de Spor Arena'ya

Haberin Devamı

Ataköy'de yer alan Olimpiyat Evi'nde gerçekleşen törene; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Mehmet Burak Anlatıcı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Sadık Vefa, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, eski bakanlardan Kürşad Tüzmen, Galatasaray eski başkanı Adnan Polat, eski teknik direktör Rasim Kara, eski Fenerbahçeli futbolcu Mustafa Arabacıbaşı, Kenan Sofuoğlu ile oğlu Zayn Sofuoğlu, teknik direktör Mehmet Topal, Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, oyuncu Erdem Kaynarca, TFF ve Göztepe eski yöneticisi Talat Papatya, iş insanı Corç Akdoğan, ilk Türk kadın hakem ve eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, KVC Westerlo Başkanı Oktay Ercan'ın yanı sıra Özbekistan, Belçika, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İtalya, Bulgaristan, Abhazya Devleti, Rusya'dan sporcular ve çok sayıda davetli yer aldı.

SAİT BABAOĞLU: DÜNYA ŞAMPİYONALARINDA 75 MADALYA ELDE ETTİK

Bakırköy Ata Spor Kulübü Başkanı Sait Babaoğlu, kulübün 1997 yılında kurulduğunu ve dönemin kaymakamı tarafından desteklendiğini ifade ederek, dünya şampiyonlarının yetiştirilmesi sözünü verdiğini dile getirdi. Babaoğlu, “Dünya şampiyonalarında 75 madalya elde ettik. Bir amatör kulüp olarak dünyanın dört bir yanında şanlı marşımızı okutup bayrağımızı göndere çektirerek gururlandık. Türkiye dışında 7 ülkenin temsilcileri ile bu sene ödül törenimizi gerçekleştiriyoruz. Bu süreç yorucu bir süreçti 7-8 aydır jürimiz ile canla başla çalıştık. İnşallah Türk sporuna biraz daha katkı sunmak istedik. Katılım sağlayan bütün ülkelere teşekkür ediyoruz” dedi.

KENAN SOFUOĞLU: TOPRAK, ÜLKEMİZİN ALTIN ÇOCUĞU

Toprak Razgatlıoğlu'nun acil bir içi çıktığı için katılamadığını ifade eden Kenan Sofuoğlu, “Toprak'ın selamlarını iletiyorum. MotoGP kariyerinde de böyle ödüllere sahip olacaktır. Ülkemizin altın çocuğu, popülaritesi çok yukarlarda. Federasyonumuzun sporcusu Allah da bize onu yetiştirmeyi nasip etti. Çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

ERDEM KAYNARCA: ÜLKEMİZİN EN KAPASİTELİ SPORCULARI YETİŞTİRECEĞİNE İNANIYORUM

Lefter filmi ile beğenileri toplayan oyuncu Erdem Kaynarca, Lefter Vefa Ödülü'nün sahibi oldu. Kaynarca yaptığı açıklamada, “Bu kadar sporcunun içinde en alakasız ben gibi duruyorum ama Lefter'i oynamak paha biçilemezdi. Ülkemizin en kapasiteli sporcuları yetiştireceğine inanıyorum. Bu film de buna destek sağlamıştır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

MEHMET TOPAL: ATA SPOR KULÜBÜ GİBİ BİR KULÜPTEN ÖDÜL ALMAK BÜYÜK GURUR

Teknik direktör Mehmet Topal, “Ata Spor Kulübü gibi bir kulüpten ödül almak büyük gurur. Bütün ödül alan arkadaşlara başarılar diliyorum” dedi.

ŞAHİKA ERCÜMEN: ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM BU ANLAMLI ÖDÜL İÇİN

Çok uzun süredir sporun içinde yer aldığını kaydeden Şahika Ercümen, “Çok inişli çıkışlı bir yolculuk oluyor. Işıltılı gecelerde bir araya geliyoruz ama arka planda çok fazla mutluluk ter bir arada oluyor. Bir milli sporcu olarak çok teşekkür ederim bu anlamlı ödül için. Birlikte nice rekorlara” şeklinde konuştu.

KÜRŞAD TÜZMEN: BU TARZ TÖRENLER TEŞVİKLERİN EN BÜYÜĞÜDÜR

Eski bakanlardan Kürşad Tüzmen, “Emek verenlere teşekkür ederim. Senelerdir bu işe emek veren saliselerle kazananlar var. Bu tarz gecelerde görülmesi teşviklerin en büyüğüdür. Bizler de örnek olmaya çalışıyoruz. Ödül alanları tebrik ediyorum” dedi.

ADNAN POLAT: MİLLET OLARAK YARDIMCI OLMAK DURUMUNDAYIZ

Galatasaray Kulübü eski Başkanı Adnan Polat, Mardin'de gerçekleştirdiği projeleri ile ödüle layık görüldü. Polat'a ödülünü, Halk Bankası Bölge Müdürü Ahmet Mustafa Doğan takdim etti. 15 sene önce Galatasaray Başkanı iken Mardin'e bir açılışa gittiğini hatırlatan Adnan Polat, “Tam sınırda Nusaybin diye bir kasaba var. Orada mütevazi bir spor tesisinin açılışını yaptık. Görüşmelerim sonucunda öğrendim ki 10-12 yaşındaki kızları evlendirip aynı yaştaki erkek çocuklarını ise teröre yönlendiriyorlarmış. Bu konuyu içselleştirdim ve süreci düzeltebilmek için hemen çalışmalara başladım. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Beyi ziyarete gittiğimde daha profesyonel çalışmalar yapabilmek için bir yer tahsisi istedim. Bir arazi tahsis edildi ve orada tesisimizi yaptık. Amacımız bölgedeki gençlerin hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerini destekleyecek bir yaşam alanı inşa etmekti. Su anda merkezimiz bölgedeki gençlerimize ve çocuklarımıza hizmet veriyor. Açılışımızda 3 bine yakın öğrencimiz bizi karşıladı çok güzel bir açılış yaptık. Dursun Özbek başkanımız da bizimle birlikteydi. Açılış zamanı iki çocuk öğrenci geldi Fenerbahçe formalı. Biri Dursun başkanın yanında gitti diğeri ise benim yanıma geldi. Bir ülkenin kalkınmasında önemli bir rol üstlenen gençlerimizin, sporun gücüyle yetişmeleri gerektiğine inanıyorum. Tüm iş insanlarını gençlerimizin yanında yer almaya ve onları sporla daha güçlü bir geleceğe taşımaya davet ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti olarak depremde 2 ay boyunca tek devlet, millet olduğumuzu gösterdik. Ancak 2 ay sonra unuttuk. Ben zaman zaman deprem bölgesine gidiyorum. Hala oradaki çalışmalar devam ediyor ve oradaki insanlarımız zorluklarla mücadele etmeye devam ediyor. Her şeyi devletten beklemeyelim biz millet olarak yardımcı olmak durumundayız. Bu akşamı düzenlediği için ise Sait Babaoğlu'na çok teşekkür ediyorum” dedi.

MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: YENİ ÇOCUKLAR KEYFETMEYE ÇALIŞIYORUZ

Yılın en başarılı federasyonu ödülünü alan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Adnan Polat'a teşekkür ederek sözlerine başladı, “Türk voleybolunun dünya ve Avrupa'da zirvesindeyiz. Bizim temelimiz olan 6-12 yaş fabrika voleybolumuz var. Doğuda birçok noktada yeni çocuklar keyfetmeye çalışıyoruz. Sizin de tesislerinizi kullanmaya talibiz. Fabrika voleybolunu birlikte sürdürmek istiyoruz” diye konuştu.

LALE ORTA: BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR GECE

Yaşam boyu onur ödülü alan ilk Türk kadın hakem ve eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, kendisi için özel bir gece olduğunu ifade ederek, “Hakemliğe başladığım zaman bir gazeteci 'neden hakemlik' diye sormuştu 'Ulu önder Atatürk'ün çağdaş Türkiye'sine yakışan bir yol izlediğim' için demiştim. Ata Spor Kulübü'nden ödül almak benim için çok önemli, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

MELISSA VARGAS: BU ÖDÜL İÇİN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM

Türk sporcun katkı ödülünün sahibi olan Fenerbahçeli voleybolcu Melissa Vargas, video mesaj ile katılımcılara seslendi. Vargas, “Bu ödül için herkese teşekkür ederim. Bütün sporculara sakatlıktan uzak başarılı bir sezon geçirmelerini diliyorum” ifadelerini kullandı.

SADIK VEFA: GENÇ YETENEKLERİN DAHA FAZLA OLMASINI ARZU EDİYORUZ

Yılın en iyi spor projesi Dünya Motokros Şampiyonası'na verildi. Ödülü Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Sadık Vefa'ya takdim edildi. Başkan Vefa yaptığı açıklamada, “Adnan Polat başkanımın dediklerinden çok etkilendim, mensubu olduğum federasyon doğu illerine yarışları taşıma projesi ile meşgul. Her sene aynı yerde olmamakla beraber doğu illerindeki yetenekleri seçerek daha nice başarılı sporcuları görmek istiyoruz. Bayrağımızı dalgalandıran sporcularımız için bir hedef aldık. Genç yeteneklerin daha fazla olmasını arzu ediyoruz. İnşallah daha başarılı ve dünya arenasında bayrağımızı dalgalandıran sporcuları görmek en büyük arzumuz” diye konuştu.

ÖDÜLLER ŞU ŞEKİLDE

Yılın Spor İnsanı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, yılın sporcusu (erkek) Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, yılın sporcusu (kadın) Para Yüzme Dünya Şampiyonu Defne Kurt, yılın çıkış papan sporcusu (erkek) milli basketbolcu Alperen Şengün, yılın çıkış yapan sporcusu (kadın) ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, yılın teknik direktörü (kulüp bazında) Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yılın teknik direktörü A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yılın kulüp başkanı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yılın futbolcusu Galatasaray'dan Victor Osimhen, yılın fark yaratan sporcusu Galatasaray'dan Gabriel Sara, yılın fark yaratan teknik direktörü Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, yılın en başarılı kulüp başkanı Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Türk futbolu kariyer ödülü Mehmet Topal, Lefter vefa ödülü sinema oyuncusu Erdem Kaynarca, Türk futbolu vefa ödülü Fenerbahçeli eski futbolcu Mustafa Arabacıbaşı, Süleyman Seba vefa ödülü Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, futbola değer katanlar ödülü TFF ve Göztepe eski yöneticisi Talat Papatya, yılın başantrenörü ödülü Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, yılın takımı ödülü Fenerbahçe Beko, yılın takımı ödülü A Milli Basketbol Takımı, yılın spor yöneticisi ödülü Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, futbola değer katanlar ödülü Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yılın en başarılı federasyonu ödülü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk sporuna üstün hizmet ödülü Kenan Sofuoğlu, Türk futboluna hizmet ödülü Acun Ilıcalı, yurt dışında Türk futbolunu temsil ödülü KVC Westerlo Başkanı Oktay Ercan, yaşam boyu onur ödülü ilk Türk kadın futbol hakemi Prof. Dr. Lale Orta, futbol elçisi ödülü sinema ve dizi oyuncusu TFF-UEFA elçisi Yağmur Tanrısevsin, Türk sporuna katkı ödülü Galatasaray eski başkanı Adnan Polat, sporda üstün başarı ödülü Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, Türk sporuna katkı ödülü Melissa Vargas, Türk sporuna katkı ödülü Fenerbahçe, spor kültürünü geliştirme ve farkındalık ödülü Zayn Sofuoğlu, yılın en iyi spor projesi Dünya Motokros Şampiyonası, olimpik branşla katkı ödülü İBB Spor Kulübü, Türk sporuna destek ödülü Halkbank, spora ve sporcuya destek veren yönetici ödülü Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yılın en özel sporcusu ödülü paralimpik yüzücü Yusuf Efe Gündüz'ün olurken milli yüzücü Kuzey Tunçelli, milli yüzücü Adasu Ramazanoğlu, milli tekvandocu Emine Göğebakan, milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar, Göztepe Kulübü yelken sporcusu Artun Şenol, Profesyonel Futbolcular Derneği Genel Başkanı Saffet Akyüz, Fit Talks, Marmara Ereğli Belediyesi, Yılın İyilik kahramanı ŞAKRAK, Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız, WBC Türkiye kurucusu Serdar Avcı, Abhazya Devleti'nden İnal Gadeliya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Spor insanı Dursun Koç, KKTC Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Bulgar milli atlet Siyana Boneva, Adige Cumhuriyeti'nden Kim Sahashak, Özbekistan'lı spor adamı Hasan Hayrulevich, İtalyan basketbolcu Marco Mulas jüri özel ödülünün sahibi oldu.

BİR ÖDÜL DE SPOR ARENA MUHABİRİ SELEN CANSU AKSOY'A

Bakırköy Ata Spor Kulübü Ödül Töreni’nde basın mensupları da unutulmadı. Yıl boyunca yapılan çalışmalar ödüllendirilirken, Demirören Grubu’na 7 ödül takdim edildi. Ekibimizden Selen Cansu Aksoy, yılın en başarılı kadın dijital içerik muhabiri ödülünü kazandı.

Ödül alan basın mensupları şu şekilde:

"Yılın spor kanalı TRT Spor Yıldız, yılın tartışma programı Teknik Analiz - TRT Spor, yılın spor programı Bakış açısı - HT Spor, yılın çıkış yapan spor programı Now Tv-Ersin Düzen, yılın en başarılı futbol yorumcusu TRT Spor-Barış Yurduseven, yılın en iyi kadın sunucusu A Spor- Ceyda Dönmez Baloğlu, yılın en iyi erkek sunucusu BeİN Sports- Gürler Akgün, yılın spor magazin programı 90ölar Kulübü D-Smart Spor, yılın spor gazetecisi Posta Gazetesi-Volkan Dedeoğlu, yılın spor sayfası Hürriyet-Adil Demirçubuk, yılın röportajı Sözcü-Mesut Yıldırım, yılın en başarılı muhabirleri DHA-Doğukan Demirkırdı, İHA-Mehmet Ekrem Ceylan, AA-Emre Doğan, HT Spor- Esra Köse, Ekol Spor Rezzan Yetiş Yönetci , DHA-Beyza Betül Cihan, yılın en başarılı erkek dijital içerik muhabiri Fanatik.com.tr-Emre Günayı, yılın en başarılı kadın dijital içerik muhabiri Spor Arena-Selen Cansu Aksoy, spora destek veren haber kanalı NTV-Şansın Tokyay, spora destek veren haber kanalı TGRT Haber-Doğan Öncel."