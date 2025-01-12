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Sporting'i deviren Benfica, 8. kez kupayı kazandı! Kerem Aktürkoğlu golünü attı, Orkun Kökçü...

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#Lig Kupası#Benfica#Sporting Lizbon
Sportingi deviren Benfica, 8. kez kupayı kazandı Kerem Aktürkoğlu golünü attı, Orkun Kökçü...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 01:17

Portekiz Lig Kupası finalinde normal süresi 1-1 eşitlikle sona eren maçta Benfica, Sporting Lizbon'u penaltılarda 7-6 mağlup ederek 8. kez kupanın sahibi oldu.

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Milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica, Portekiz Lig Kupası finalinde Sporting Lizbon ile kozlarını paylaştı.

Estádio Dr. Magalhaes Pessoa Stadyumu'nda oynanan maçta rakibine penaltılarda üstünlük kuran Benfica, Portekiz Lig Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Normal süresi 1-1 eşitle sona eren maçta Benfica'nın golü 29. dakikada Andreas Schjelderup'tan geldi. Sporting'in golünü ise 43. dakikada İsveçli yıldız Viktor Gyökeres kaydetti.

Penaltılarda Sporting'e 7-6 üstünlük kuran Benfica, tarihinde 8. kez Lig Kupası'nı müzesine götürdü.

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ORKUN 11, KEREM YEDEK BAŞLADI

Milli oyuncularımızdan Orkun Kökçü, ilk 11'de başladığı mücadelede 83 dakika forma giydi. Braga maçından sonra bu karşılaşmaya da yedek kulübesinde başlayan Kerem Aktürkoğlu, ikinci yarının başında Schjelderup'un yerine oyuna girdi.

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Seri penaltılarda Benfica'nın dördüncü penaltısını gole çeviren Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibinde bu sezon 11. golünü kaydetti. 

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FİNALE NASIL GELDİLER?

Portekiz Lig Kupası yarı final maçında Benfica, Braga'yı 3-0'lık skorla geçti. Sporting Lizbon, Porto'yu 1-0 yenerek finale çıktı.

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#Lig Kupası#Benfica#Sporting Lizbon

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