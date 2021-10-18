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Sporting'i ağırlayacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! 3 isim yok

#Beşiktaş#Sporting#Şampiyonlar Ligi
Sportingi ağırlayacak Beşiktaşın kamp kadrosu açıklandı 3 isim yok

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü maçında Portekiz ekibi Sporting'i ağırlayacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

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Siyah beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü maçında, yarın (19 Ekim) saat 19.45’te Vodafone Park’ta Sporting CP ile karşılaşacak.

Beşiktaş, Sporting maçı öncesi kamp kadrosunu açıklarken sakatlıkları bulunan Atiba, Mehmet Topal ve N'Koudou kadroda yer almadı. 

Sergen Yalçın’ın Sporting CP maçı kadrosuna dahil ettiği futbolcular şöyle:

Ersin Destanoğlu
Mert Günok
Valentin Rosier
Rıdvan Yılmaz
Francisco Montero
Josef de Souza
Salih Uçan
Michy Batshuayi
Oğuzhan Özyakup
Gökhan Töre
Can Bozdoğan
Miralem Pjanic
Cyle Larin
Rachid Ghezzal
Necip Uysal
Fabrice Nsakala
Welinton Souza
Domagoj Vida
Kenan Karaman
Serdar Saatçı
Umut Meraş
Alex Teixeira

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#Beşiktaş#Sporting#Şampiyonlar Ligi

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