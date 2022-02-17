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Sporting-Manchester City maçı sonrası havada korku dolu anlar! Uçak rota değiştirdi

#Manchester City#Sporting#Şampiyonlar Ligi
Sporting-Manchester City maçı sonrası havada korku dolu anlar Uçak rota değiştirdi

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Sporting'i 5-0 mağlup eden Manchester City'de kafilenin, Portekiz dönüşünde zor anlar yaşadığı ortaya çıktı.

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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City, Sporting'i deplasmanda 5-0 mağlup ederek haftanın en gösterişli skorunu elde etti.

Pep Guardiola'nın öğrencileri, 58 dakikada bulduğu 5 golle sahadan rahat bir galibiyet almayı başardı.

Manchester ekibinin gollerini Riyad Mahrez, Foden, Sterling ve Silva(2) kaydetmişti.

DÖNÜŞ YOLUNDA TÜRBÜLANS ENGELİ

İngiltere'ye önemli bir avantajla geri dönmeye hazırlanan Manchester City kafilesi, dönüş yolunda korku dolu anlar yaşandı.

Manchester City'i taşıyan uçağın, havaalanına inmeye çalışırken türbülansa girdiği görüntüler ortaya çıktı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde uçağın pist etrafında üç kez tur atmak zorunda kaldığı ancak iniş yapamadığı belirtildi.

Sporting-Manchester City maçı sonrası havada korku dolu anlar Uçak rota değiştirdi

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LIVERPOOL'A İNDİ

Manchester City'nin resmi hesabından da konu hakkında "Takımı, Lizbon'dan eve taşıyan uçak, şiddetli rüzgar sebebiyle Manchester'dan ayrılmak zorunda kaldığını ve Liverpool'a güvenli bir iniş gerçekleştirdi" şeklinde açıklama yapıldı.

İSTASYON SULAR ALTINDA KALDI

Uçağın Liverpool'a acil iniş yapmasına neden olan fırtına sonrası Manchester'da bir tren istasyonunun sular altında kaldığı öğrenildi.

Ayrıca Sheffield-Accrington Stanley maçının da ertelenmek zorunda kaldığı raporlandı.

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#Manchester City#Sporting#Şampiyonlar Ligi

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