Sporting Lizbon'un konuğu Benfica! Maçtan tüm detaylar, muhtemel 11'ler ve Misli farkıyla Şampiyon Oranlar burada

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Portekiz Ligi'nin 16. hafta maçında Sporting'in konuğu Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını terlettiği Benfica.

Heyecan vadeden bu zorlu maç 29 Aralık 2024 Pazar günü (bugün) saat 23:30'da oynayacak.

ZİRVE HATTI KIZIŞTI

Ligde yoluna emin adımlarla ilerleyen Benfica, topladığı 38 puan ile 2. sırada yer alıyor. 16. hafta maçından galibiyetle ayrılan Porto ise maç fazlasıyla 40 puana ulaşarak liderliğe yükseldi. Heyecan dolu şampiyonluk mücadelesinde ise Sporting, 37 puan ile 3. sırada yer alıyor.

BENFICA SON DURUM

Portekiz Ligi'nde ilk 15 haftada 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Benfica, ligde çıktığı son iki maçı da kazanmayı başardı. Ligde tek mağlubiyetini Famalicao deplasmanında yaşayan Benfica'nın bir daha bileği bükülmedi.

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GÖZLER MİLLİ YILDIZLARDA

Sporting Lizbon ile Benfica arasında oynanacak kritik maçta gözler Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'ye çevrildi. Benfica'da forma giyen başarılı oyuncularımızın kadroda olup olmayacağı Türk futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Benfica formasıyla iyi performanslar sergileyen ikilinin bugün oynanacak olan mücadelede forma giymesi bekleniyor.

SPORTING SON DURUM

Yine Portekiz'de şampiyonluğun ciddi adaylarından olan Sporting de başarılı bir tablo çiziyor. 3. sırada konumlanan Sporting geriye kalan 15 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle dikkat çeken bir grafik sergiliyor.

GENEL REKABETTE BENFICA ÜSTÜN

İki takım arasında oynanan toplam 197 maçta Sporting 58 galibiyet alırken, Benfica ise 89 kez sahadan galip ayrıldı. 50 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki takım arasında oynanan son 4 lig maçı 2.5 Üst bitti.

Sporting, Benfica ile oynadığı son 3 maçta kaybetmedi.

Sporting, ligde oynadığı son 4 maçta 1 kez kazanabildi.

Sporting, ligde evinde oynadığı 7 maçın 6’sında 1.5 gol baremini aştı.

Benfica’nın ligdeki son 5 maçın 4’ü 2.5 Alt bitti.

Benfica, ligdeki son 5 maçın 4’ünde gol yemedi.

Benfica’nın ligde deplasmanda oynadığı 7 maçın 5’i 2.5 Alt bitti.

MUHTEMEL 11'LER

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Sporting Lizbon: Israel, Quaresma, Diomande, Debast, Araujo, Simoes, Hjulmand, Quenda, Francisco Trincao, Araujo, Harder, Francisco Triancao, Gyökeres

Benfica: Trubin, Araujo, Bah, Antonio Silva, Carreras, Orkun Kökçü, Aursnes, Di Maria, Kerem Aktürkoğlu, Beste, Pavlidis

CANLI YAYIN SEÇENEĞİ VE YÜKSEK ORANLAR

Futbolseverlerin merakla beklediği bu maçı Misli üyeleri canlı yayın seçeneğiyle takip edebilecek.

Ayrıca bu maça Misliye özel Şampiyon Oranlarla oynayabilirsiniz. Sporting'in galibiyetine 2.13 oran verilirken karşılaşmanın beraberliği 3.25 olarak gösteriliyor. Konuk takım Benfica'nın kazanırı ise 2.73 ile dikkat çekiyor.

Sporting Lizbon - Benfica maçına oynayan Misli üyelerinin %17’si karşılaşmanın 2.5 Üst bitmesini bekliyor.

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