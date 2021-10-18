Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan yayınlanacak? Karşılaşma şifreli mi? İşte canlı yayın bilgileri

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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yarın Portekiz'in Sporting Lizbon takımını konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 227. mücadelesine çıkacak. Avrupa arenasında rakip fileleri 297 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 331 gol gördü.

Beşiktaş, Sporting Lizbon karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 47. mücadelesini yapacak. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 46 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 24 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 44 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 87 gol gördü.

GRUPLARDA TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti. Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah-beyazlı ekip, 14 puanla Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.

PORTEKİZ TEMSİLCİLERİNE KARŞI ZORLANIYOR

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Portekiz takımlarıyla Avrupa kupalarında 16 kez karşılaşan siyah-beyazlı ekip, bunların sadece 3'ünü kazanabildi. Beşiktaş, Portekiz ekiplerine karşı 3 galibiyetini de deplasmanda aldı. Bu ülke takımlarına 7 kez mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 6 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Portekiz temsilcilerine 20 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 24 gol gördü. Beşiktaş geçen sezon eleme usulüyle oynanan Avrupa Ligi elemelerinde Portekiz temsilcisi Rio Ave ile eşleşti. İstanbul'da oynanan karşılaşmanın normal ve uzatma bölümü 1-1 beraberlikle tamamlandı. Penaltı atışlarında rakibine 4-2 mağlup olan Beşiktaş elendi.

3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

İÇ SAHADA 114. MAÇ

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Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 114. iç saha maçını yarın yapacak. Avrupa kupalarında rakiplerini 113 kez konuk eden Beşiktaş, bu müsabakalarda 57 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 27 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 29 maçtan da yenik ayrıldı. Evindeki maçlarda rakiplerine 171 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 115 gol gördü.

BEŞİKTAŞ SPORTİNG LİZBON ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Beşiktaş Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi maçı 19 Ekim Salı akşamı saat 19:45'te başlayacak. Mücadele EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak.