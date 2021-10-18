Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan yayınlanacak? Karşılaşma şifreli mi? İşte canlı yayın bilgileri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Peri tuzağı Çıplak videolu şantajla defalarca para kopardı'Peri' tuzağı! Çıplak videolu şantajla defalarca para kopardı#Veteriner
Trabzon dönüşü havalimanında sıcak saatler Megafonu eline aldı ve...Trabzon dönüşü havalimanında sıcak saatler! Megafonu eline aldı ve...#Fenerbahçe
Şarkıcı Murda havalimanında gözaltına alındıŞarkıcı Murda havalimanında gözaltına alındı#Murda
E bu da milat Bir tek bende mi yaman çelişki duygusu uyandırdıE bu da milat! Bir tek bende mi 'yaman çelişki' duygusu uyandırdı?#Kemal Kılıçdaroğlu
Çin ABDyi şoke etti... Korkunç silah test edildiÇin ABD'yi şoke etti... Korkunç silah test edildi!#Çin
Müjdeli haber Antalya krizden aşıyla çıktı, rakiplerine fark attıMüjdeli haber! Antalya krizden aşıyla çıktı, rakiplerine fark attı#Antalya
Altın fiyatlarında son durum Analistlerden önemli uyarıAltın fiyatlarında son durum! Analistlerden önemli uyarı#Altın
Facebookdan Metaverse hamlesi... 10 bin kişiyi işe alacaklarFacebook'dan 'Metaverse' hamlesi... 10 bin kişiyi işe alacaklar!#Facebook
Her 7 kişiden 1i şikayetçi İşte en yaygın belirtileriHer 7 kişiden 1'i şikayetçi! İşte en yaygın belirtileri#Koronavirüs
Bankalardan kredi kullananlar dikkat Arka arkaya davalar açıldı...Bankalardan kredi kullananlar dikkat! Arka arkaya davalar açıldı...#Hayat Sigortası
İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmiyorİmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmiyor#Ekrem İmamoğlu
Kimin atılmasında çarpıcı Pereira iddiası Beni şaşırttı, anlam veremedim...Kim'in atılmasında çarpıcı Pereira iddiası! "Beni şaşırttı, anlam veremedim..."#Fenerbahçe
Tarih tekerrür ediyor Denizlerde Misakı Milli ilan etme zamanıTarih tekerrür ediyor! Denizlerde Misak'ı Milli ilan etme zamanı#Mavi Vatan
Bill Gates ve Melinda Gatesin kızı Jennifera düğünden önce imam nikahı kıyıldıBill Gates ve Melinda Gates'in kızı Jennifer'a düğünden önce imam nikahı kıyıldı#Bill Gates
Celal Can Algülden sevgilisi Derya Şensoya sürpriz partiCelal Can Algül'den sevgilisi Derya Şensoy'a sürpriz parti#Derya Şensoy
HABERLERSpor Arena Haberleri

Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan yayınlanacak? Karşılaşma şifreli mi? İşte canlı yayın bilgileri

#Şampiyonlar Ligi#Beşiktaş#Sporting Lizbon
Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan yayınlanacak Karşılaşma şifreli mi İşte canlı yayın bilgileri

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında yarın Portekiz temsilcisiyle karşılaşacak Beşiktaş, bugüne dek Avrupa'da çıktığı 226 maçtan 84'ünü kazandı, 95 karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 226 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 95 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı. Spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Beşiktaş Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan yayınlanacak? Karşılaşma şifreli mi? İşte canlı yayın bilgileri

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yarın Portekiz'in Sporting Lizbon takımını konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 227. mücadelesine çıkacak. Avrupa arenasında rakip fileleri 297 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 331 gol gördü.
Beşiktaş, Sporting Lizbon karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 47. mücadelesini yapacak. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 46 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 24 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 44 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 87 gol gördü.

GRUPLARDA TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti. Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah-beyazlı ekip, 14 puanla Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.

PORTEKİZ TEMSİLCİLERİNE KARŞI ZORLANIYOR

Haberin Devamı

Portekiz takımlarıyla Avrupa kupalarında 16 kez karşılaşan siyah-beyazlı ekip, bunların sadece 3'ünü kazanabildi. Beşiktaş, Portekiz ekiplerine karşı 3 galibiyetini de deplasmanda aldı. Bu ülke takımlarına 7 kez mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 6 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Portekiz temsilcilerine 20 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 24 gol gördü. Beşiktaş geçen sezon eleme usulüyle oynanan Avrupa Ligi elemelerinde Portekiz temsilcisi Rio Ave ile eşleşti. İstanbul'da oynanan karşılaşmanın normal ve uzatma bölümü 1-1 beraberlikle tamamlandı. Penaltı atışlarında rakibine 4-2 mağlup olan Beşiktaş elendi.

3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

İÇ SAHADA 114. MAÇ

Haberin Devamı

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 114. iç saha maçını yarın yapacak. Avrupa kupalarında rakiplerini 113 kez konuk eden Beşiktaş, bu müsabakalarda 57 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 27 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 29 maçtan da yenik ayrıldı. Evindeki maçlarda rakiplerine 171 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 115 gol gördü.

BEŞİKTAŞ SPORTİNG LİZBON ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK? 

Beşiktaş Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi maçı 19 Ekim Salı akşamı saat 19:45'te başlayacak. Mücadele EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Ligi#Beşiktaş#Sporting Lizbon

BAKMADAN GEÇME!

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı! 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor Olay paylaşım...

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...

Korona sonrası şimdi de süper grip Hızla yayılıyor...

Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!